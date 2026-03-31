Localizan a abuelito tras alerta en Hechos Meridiano; destapa maltrato familiar en CDMX

La paz regresó a la familia de Víctor Sánchez Estrada. Tras una búsqueda desesperada de 26 horas, el abuelito de 62 años apareció a salvo gracias a la intervención oportuna de la audiencia del noticiero Hechos MeridianoHechos Meridiano.

A don Víctor se le vio por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Estrella, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. La urgencia por localizarlo era máxima, pues el hombre requiere de medicamentos de forma estricta. Ante la desesperación, su caso llegó a la pantalla nacional a través de la sección "¿Dónde está?” el pasado 30 de marzo.

La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Al finalizar la emisión, la familia recibió la noticia esperada. Candy Campos, sobrina de la víctima, narra el momento del rescate.

“Al salir con Alejandro Villalvazo alguien lo reconoció y lo acercaron a casa de mi tía, parece que fueron policías bancarios. Él indicó a dónde quería ir y llegó a casa”, relató la familiar.

✨ Volvió la calma a la familia Sánchez: don Víctor, desaparecido por más de 26 horas, apareció sano y salvo tras la denuncia en Hechos Meridiano.



🏠 Según su relato, huyó de su hogar por presunto maltrato familiar y necesitaba su medicamento urgente.



👀 Gracias a la alerta del… pic.twitter.com/h85yOChh7u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

¿Qué pasó con el abuelito desaparecido en CDMX?

El hallazgo destapó una historia de terror intrafamiliar. De acuerdo con el relato del propio don Víctor, su desaparición no fue un accidente ni un extravío. Los familiares con los cuales compartía techo lo mantenían bajo cautiverio y constantes amenazas de golpes, situación que lo obligó a escapar para salvar su integridad física.

“Quienes me perseguían se confiaron al pensar que yo no iba a huir. Les dije ‘ahí nos vemos’ y corrí a la tienda de la esquina”, confesó la víctima, aún con afectaciones evidentes por la violencia sufrida.

Tras vagar por las calles de la capital, el adulto mayor logró reunirse con otros sobrinos dispuestos a protegerlo. Juntos acudieron de inmediato al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia formal por el presunto maltrato físico y psicológico.

Ahora, la dependencia capitalina tiene la obligación de indagar los abusos al interior de ese hogar, mientras sus verdaderos seres queridos asumen su cuidado para garantizarle una vida en paz y libre de violencia.