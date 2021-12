FGJCDMX confía en que Mauricio Toledo será extraditado a México

El vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dio a conocer detalles sobre la audiencia realizada este día en la Corte Suprema de Chile, en el proceso de extradición solicitado por autoridades mexicanas, que enfrenta el exdelagado de Coyoacán y exdiputado federal Mauricio Toledo, a quien la institución señala como presunto responsable de enriquecimiento ilícito.

Mensaje a Medios del Vocero de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Ulises Lara López

Lara López, señaló que el ministro encargado de resolver el caso solicitó dos días para analizar las pruebas, por lo cual fijó como plazo para emitir sentencia el 24 de diciembre, la cual será notificada por correo electrónico a las partes.

También dijo que la Fiscalía chilena, expuso en la audiencia que se cumplieron con los requisitos para acceder al pedido de extradición y se entregado a las autoridades de nuestro país para ser juzgado, además, de que no hay prueba concreta de persecución política ya que no hay nexo de su desafuero con sus ideas y su desafuero fue aprobado por una amplia mayoría.

Señalaron que el ilícito del que se le acusa está vigente y señalaron que no hay pruebas que sustenten el incremento en su patrimonio, ya que según la Fiscalía de la Ciudad de México no corresponde a sus ingresos como funcionario y no tiene otras fuentes de ingreso que lo acrediten.

Durante su audiencia de extradición, Mauricio Toledo se reservó su derecho a declarar

Agregó también se manifestó que no hay norma que en Chile que impida su entrega en extradición, además, al indicarle al imputado que podía declarar si así lo deseaba, este contesto que se reservaba ese derecho y no hizo declaración.

Finalmente agradeció la colaboración de la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y refrendaron su confianza en que la decisión de la Corte Chilena será justa y el requerido será presentado próximamente ante la justicia mexicana.