TV Azteca defiende el derecho a elegir qué ver frente al boicot de Claudia Sheinbaum

Este martes, para sorpresa de nadie, la presidenta volvió a tomar la decisión de enfrentarse con TV Azteca. Lo hizo, igual que ayer, como política y no en su rol de estadista, llegando incluso a hablar del derecho a la información.

Ante esto, TV Azteca nuevamente responde: efectivamente, lo que está en el fondo es el derecho a la información. La presidenta debería saber que su llamado infructuoso a no ver TV Azteca vulnera ese derecho del que gozan todos los mexicanos. En una verdadera democracia son los ciudadanos, y no el gobierno, quienes deciden cómo y dónde informarse. Es lamentable que insista en que sus dichos no son más que una opinión personal, porque ella es representante del Estado mexicano. Lo que dijo ayer, y repitió hoy, es un ejemplo de cómo la 4T ejerce, desde la más alta tribuna, condenas y juicios en contra de los medios críticos.

📺⚠️ “La libertad de expresión no es una concesión del gobierno”.



Tras nuevos señalamientos desde Palacio Nacional contra TV Azteca, periodistas y organismos internacionales advirtieron que descalificar medios críticos vulnera el derecho de las audiencias a recibir información… pic.twitter.com/Q7Rng0x0FJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2026

Hechos contra distractores para ocultar malos resultados

Hoy nuevamente dijo que mentimos, pero se equivoca. En TV Azteca siempre hablamos con hechos documentados, datos públicos y testimonios verificables sobre la realidad. Lo que realmente les incomoda es que exhibamos la falta de resultados y el mal gobierno que han ejercido.

Por ello, la mandataria recurrió a la historia de TV Azteca. Ante sus intentos desesperados por manchar lo que fue una adquisición legal, transparente y ampliamente documentada hace más de 30 años, solo queda decir que con ello revelan la imperante necesidad que tienen de construir distractores, todo con tal de que no se hable de sus malos resultados, de sus vínculos con el crimen organizado y de la corrupción rampante de la que se han beneficiado sus liderazgos.

La libertad no es un permiso del Estado

También se abordó el tema de las concesiones. Por último, la presidenta habla de la libertad de expresión como si fuese una concesión del Estado o un permiso gubernamental que los medios tendríamos que agradecer. Se equivoca de nuevo: la libertad de expresión y de prensa de las que gozamos los medios son derechos inherentes a toda democracia y, sobre todo, derechos de los ciudadanos a recibir información plural y crítica.

En TV Azteca siempre hemos sido, y seguiremos siendo, defensores del Estado de derecho y del derecho a la información. En los más de 30 años de nuestra historia siempre hemos sido respetuosos de la Constitución y, si algo nos ha distinguido, es que somos un medio plural, en donde todas las voces tienen cabida. Basta recordar que, cuando casi todos los medios en México le cerraron el paso a su líder político y moral, Andrés Manuel López Obrador, en 2006, en TV Azteca la puerta siempre estuvo abierta.

Es con esa misma convicción y compromiso con los millones de mexicanos que SÍ ven TV Azteca —más de 33 millones en televisión y más de 36 millones en digital tan solo el día de ayer— que seguiremos hablando todos los días con hechos, con información verificable y con la verdad.