Filtran audios entre Gertz Manero y padre de Lozoya

Por medio de redes sociales filtraron audios de llamadas telefónicas entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero (AGM), y Emilio Lozoya Thalmann (ELT), padre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien permanece en prisión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En el audio se escucha como, desde la oficina del fiscal general, piden hablar con Emilio Lozoya Thalmann.

(NO IDENTIFICADO) - ¿Señor Emilio?

(ELT) - ¿Quién habla?

(NO IDENTIFICADO) - Le llamo de parte del señor Gertz, le voy a comunicar por favor.

(ELT) - Claro que sí, por favor.



Conversación entre Gertz Manero y Lozoya sucedieron durante la extradición de Emlio Lozoya

La grabación dura 1 minuto con 25 segundos y, en la línea del tiempo del caso Lozoya, tuvo lugar en el contexto del proceso de extradición de España a México, de Emilio Lozoya Austin en el 2020.

(ELT) - Señor fiscal, a tus órdenes.

(AGM) - Me acaban de notificar que tú y tu hijo se acaban de amparar en contra de...

(ELT) - No, no, no.

(AGM) - Me acaban de notificar, eh.

(ELT) - Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver. No lo hicieron con autorización nuestra.

El fiscal general de la República exige a Lozoya Thalmann que se desista de un amparo cuando en ese entonces el defensor del ex director de Pemex de la administración pasada era Javier Coello Trejo.

(AGM) - Bueno, nada más para que no vaya a ver. Yo no acepto dobles lenguajes.

(ELT) - Para nada.

(AGM) - Ni jugadas de ese pinche bandido, el abogadete ese.

También filtraron audios entre Lozoya Thalmann y el subprocurador Juan Ramos

En la llamada el padre del ex director de Emilio Lozoya Austin accede a las solicitudes de Gertz Manero.

(ELT) - Por eso lo puse en orden ayer, le pido una (inaudible) disculpa y lo voy a (inaudible) en unos minutos.

(AGM) - Que se desista de inmediato, porque así yo no juego..

(AGM) - Que se desista del amparo.

Otras llamadas entre Lozoya Thalmann y el subprocurador Juan Ramos también fueron filtradas.

La actual defensa de la familia Lozoya comentó a Fuerza Informativa Azteca que no juzga necesario hacer alguna precisión al respecto.