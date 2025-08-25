El robo de autopartes en calles de la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en un grave problema, pues los ladrones solo necesitan unos cuantos segundos para cometer este crímen, afectando a cientos de ciudadanos.

“Tiene uno que andas hasta asegurando las partes del vehículo porque ya no tiene uno confianza de dejarlo en la calle”, explicó Javier López, habitante de la CDMX.

Casi 12 mil denuncias por robos de autopartes en calles de CDMX, ¿cuáles son las más robadas?

El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), reveló que han recibido más de 11 mil 700 reportes por robo de autopartes en diversas zonas de la capital del país, esto del 2024 a abril del 2025.

Autoridades capitalinas compartieron la lista de autopartes más robadas en la capital del país:

Retrovisores - 33.1%

Faros - 22-7%

Acumuladores de corriente - 9%

Computadoras - 8.9%

Llantas - 5.2%



“Más que nada ahorita lo que roban más son las computadoras que es lo que más vale (...) Conocen como abrir el carro sin hacer ruido, quitarles la computadora y llevársela”, contó Óscar, habitante de la CDMX, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

¿Cuáles son las zonas de la CDMX más afectadas por el robo de autopartes?

¡Un delito que parece no detenerse! Respecto a las carpetas de investigación por el robo de autopartes, se registraron más de 53 mil 700 en los últimos cinco años.

Reportes ciudadanos señalan que el robo de autopartes en la Ciudad de México es más frecuente en zonas como la Condesa, Narvarte y Polanco, entre otras más.

¿Cómo se castiga el robo de autopartes en México?

El robo de autopartes en la Ciudad de México es considerado un delito autónomo, el cual es castigado con 3 a 7 años de prisión, según el Artículo 224, inciso E del Código Penal para la CDMX.

La sanción no depende del valor de la pieza robada, sino que busca combatir las redes delictivas dedicadas al robo y reventa de partes de automóviles.

En los últimos años, las cifras por el robo de autopartes en CDMX ha provocado el miedo en las y los ciudadanos que manejan diariamente por la capital del país.