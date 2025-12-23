“Súper gripe” dispara búsqueda de vacuna contra la influenza en plena temporada invernal

La demanda de vacunas contra la influenza se ha incrementado en todo el país tras la detección de la variante H3N2K , conocida popularmente como la “súper gripe”, justo cuando las bajas temperaturas afectan de manera intensa en gran parte de México.

De acuerdo con testimonios recabados en centros de salud públicos, cada vez más personas acuden a solicitar la vacuna, algunas tras varios intentos. “Fueron como tres ocasiones que vine y por fin la encontré”, relató una usuaria. Otros señalan que basta con acudir a consulta y presentar la cartilla de vacunación para recibir la dosis.

¿Quiénes pueden vacunarse contra la influenza?

Las autoridades sanitarias recuerdan que toda la población puede recibir la vacuna, tenga o no seguridad social. Cualquier persona puede acudir a unidades del IMSS , ISSSTE o centros de salud estatales, incluso si no está adscrita a esa institución.

“No importa si tienes IMSS y acudes a una unidad del ISSSTE o viceversa, te pueden aplicar la vacuna”, explica personal médico durante un sondeo ciudadano.

Falta de vacunas en regiones de México

No obstante, no en todos los lugares hay disponibilidad inmediata. En una unidad de IMSS-Bienestar en Tenango del Valle, Estado de México, usuarios denunciaron que no habrá vacunas hasta enero. “Ya no hay, ni de influenza ni de COVID”, señalaron pacientes.

Esta situación ha generado preocupación entre la población, especialmente en comunidades con alta incidencia de enfermedades respiratorias .

Influenza en México: ¿cuáles son los grupos más vulnerables?

Especialistas subrayan que deben vacunarse con prioridad:

Adultos mayores de 60 años

Personas con diabetes, hipertensión y obesidad

Pacientes con enfermedades cardiacas o pulmonares

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

¿Tiene contraindicaciones la vacuna contra Influenza?

Las contraindicaciones son mínimas, según personal de salud. Solo se recomienda evitarla en casos de hipersensibilidad a componentes de la vacuna o si se presenta una enfermedad febril aguda moderada o grave.

Además, los expertos recuerdan que la protección no es inmediata. “La vacuna tarda entre dos y tres semanas en generar anticuerpos”, por lo que se recomienda aplicarla lo antes posible.

Influenza en cifras en México

Hasta el 22 de diciembre, las autoridades sanitarias reportaron 952 casos confirmados y 5 defunciones por influenza estacional, principalmente en Yucatán, Ciudad de México y Quintana Roo. Ante este panorama, la pregunta es clara: ¿ya estás protegido antes de que la influenza alcance su punto más alto este invierno?

