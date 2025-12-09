Los ladrones no miden consecuencias en sus víctimas y para una prueba de dicha frase, un grupo de criminales ha robado una sandwichería en Brasil en al menos 32 ocasiones durante la última década.

El más reciente robo quedó captado en video por medio de cámaras de videovigilancia del local, ubicado en la ciudad de Curitiba, en el estado brasileño de Paraná. Las imágenes muestran cómo un sujeto rompió el cristal del local para ir directo contra la caja registradora.

Escape fallido: el delincuente que fue descubierto al caer del techo al baño

Aunque la alarma se activó de inmediato y un equipo de la policía municipal que patrullaba por la zona intervino rápidamente, el delincuente intentó escaparse al subir al techo de la tienda. Sin embargo, cayó en el baño, lo que ayudó a ser capturado por las autoridades.

El dueño de la sandwichería, Renato Soares, manifestó su frustración tras el incidente. Señala que, sumando los daños materiales de este último robo con los anteriores, sus pérdidas superan los 5 mil 500 dólares (aproximadamente 100 mil 500 pesos mexicanos).

A pesar de las múltiples medidas de seguridad que ha implementado, como cámaras, alarmas y sensores, nada ha logrado detener a los criminales que continúan dañando puertas, robando equipos de oficina y asaltando el local, incluso cuando el negocio está abierto al público.

¿Por qué sigue aumentando la inseguridad en Curitiba?

A pesar de ser reconocida como una de las ciudades más seguras de Brasil , Curitiba se enfrenta a una ola persistente de delitos en ciertos puntos estratégicos. La sandwichería en cuestión, ubicada en una avenida concurrida, parece ser un blanco fácil para los ladrones que actúan con impunidad.

La preocupación del propietario y la falta de acción oficial

Renato Soares advierte que, si las autoridades no toman medidas efectivas, se verá obligado a cerrar su negocio. Su queja principal es la falta de respuesta y acción por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Paraná , la cual no aclaró por qué este negocio ha sido “cliente” de los delincuentes en los últimos 10 años.

