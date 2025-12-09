El día después: Estos son los planes de la Casa Blanca si Maduro deja el poder en Venezuela

Después de meses de movilización de fuerzas armadas y de bombardear lanchas de presuntos narcotraficantes procedentes de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos está delineando qué sucedería en caso de que el dictador Nicolás Maduro por fin ceda a las presiones y deje el poder del país sudamericano.

Las opciones sobre qué hacer en caso de que el sucesor de Hugo Chávez se aleje del Palacio de Miraflores están siendo desarrolladas por un equipo de la Casa Blanca, de acuerdo con dos altos funcionarios de la administración de Donald Trump y una fuente familiarizada con las conversaciones, señala la cadena CNN.

Escenarios de la Casa Blanca: planes de EU ante el vacío de poder en Venezuela

Los planes elaborados por el gobierno estadounidense contemplan el vacío de poder que habría si Nicolás Maduro deja voluntariamente el país como parte de una negociación o si es obligado tras ataques de Estados Unidos dentro de Venezuela o como parte de otra acción directa, señalan las fuentes.

Aunque Donald Trump ha señalado públicamente que habría un aumento en el tipo de involucramiento estadounidense, dos altos funcionarios señalaron a la CNN que no hay un interés por intensificar la intervención estadounidense en Venezuela.

Planes de la oposición: seguridad, economía y energía para las 100 horas sin Maduro

Además, David Smolansky, líder opositor en Venezuela , aseguró a la misma cadena estadounidense que tanto Edmundo González, candidato opositor a la presidencia del país y María Corina Machado han delineado planes para el día después de que caiga Maduro, en especial para las 100 horas y los 100 días después de que el dictador deje el poder.

Los planes de la oposición son enfocarse en seguridad, economía, energía, infraestructura y educación. Dichas directrices han sido compartidas con diversos sectores del gobierno estadounidense, aunque no está claro en qué medida la administración Trump ha incorporado estas previsiones en sus análisis.

Cabe recordar que en octubre de 2025, Donald Trump señaló que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operar en territorio venezolano con el fin de frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas.

“Sus días están contados”: la fuerte sentencia de Donald Trump sobre Nicolás Maduro

En entrevista con la periodista Dasha Burns, del portal estadounidense Político, Donald Trump aseguró que le quedan pocos días al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

.@POTUS on illegitimate Venezuelan President Nicolás Maduro: "His days are numbered." pic.twitter.com/qFGsOkbLKF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 9, 2025

Al ser cuestionado sobre qué tan lejos iría para sacar a Maduro del poder, Trump rechazó responder sobre sus planes. Cuando le preguntaron si quería que Maduro Moros quede fuera del gobierno, Trump sentenció: “sus días están contados”.

