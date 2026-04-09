Comprar un auto en México puede convertirse en un problema legal serio si el vehículo resulta ser robado, incluso cuando el comprador actuó de buena fe. ¿Te pueden detener por haberlo adquirido? Aquí te decimos.

La ley es clara, pero esta se puede aplicar en casos de la compraventa de autos con reporte de robo activo, los cuales podrían ser ofrecidos a través de redes sociales, plataformas digitales y en locales en la vía pública.

¿Es delito comprar un auto robado sin saberlo?

Comprar un auto robado en México sí puede tener consecuencias legales, pero si no sabías que tenía reporte de robo, es decir, que lo adquiriste por buena fe, pero te mintieron, el impacto es menor y no precisamente fuiste participe de un delito por complicidad.

El delito que se comete se llama encubrimiento por receptación, el cual está previsto en el Código Penal Federal de México. Se comete cuando una persona compra, recibe o posee un bien robado sabiendo que su origen proviene de un delito.

Al respecto, cuando se habla de encubrimiento se aplicará una pena de tres meses a tres años de prisión y de 15 a 60 días multa, de acuerdo con el Artículo 400.

¿Qué pasa con el vehículo y el comprador de un auto robado?

El automóvil tendrá que ser asegurado por las autoridades correspondientes, en este caso, por la policía o agentes de la fiscalía.

La unidad será llevada a lguna agencia del Ministerio Público donde se iniciará una carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación.

La persona que lo hizo desconociendo que el auto era robado lo adquirió sin dolo o intención, pero sí puede ser investigado mientras demuestra su inocencia.

Aunque, de acuerdo con el Artículo 400 del Código Penal Federal, para la persona que compró un auto que no sabía que era robado, la pena se disminuirá hasta en una mitad.

¿Cómo saber si un auto que quiero comprar es robado?

Una forma de saber si un auto es robado es ingresando al sitio Registro Público Vehicular (Repuve), la cual cuenta con una base de datos que arrojará si el vehículo que te interesa comprar cuenta con reporte de robo activo o incluso si forma parte de un delito.

Para ellos tendrás que ingresar datos como número de placa, identificación vehicular, folio de constancia de inscripción y número de constancia de inscripción del vehículo que deseas consultar.

No obstante, existen modos de operar de delincuentes para alterar los datos del vehículo de manera que en el sistema de Repuve salga que todo está en orden.

Ofertas de autos en redes: así te pueden robar todo en una “compra” que parece real pero es un fraude

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con dos Módulos de Identificación Vehicular para confirmar si el número de serie del auto está alterado.

Uno se ubica en la calle Doctor José María Vértiz 59, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y el otro en calle Enrique Contel s/n, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

En ambos, agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación (PDI), especializados en identificación vehicular, te ayudarán a saber si el auto es robado o remarcado. Antes de acudir tendrás que hacer una cita a través del sitio https://comprasegura.fgjcdmx.gob.mx/.

Al llegar, el vendedor deberá presentar el vehículo junto con original y copia de la factura, tarjeta de circulación, oficio de liberación expedido por el agente de Ministerio Público (si el vehículo tuvo reporte de robo), identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

Mientras que el comprador deberá presentar una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio.