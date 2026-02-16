¡Se salva de milagro! Auto termina llantas arriba tras caer en canaleta de obra en Zapopan

En las primeras horas de este 16 de febrero 2026, se registró la volcadura de un auto en calles de la colonia Marcelino García Barragán, en el municipio de Zapopan, Jalisco; un hombre logró salvarse de milagro.

Según los reportes, el grave accidente ocurrió debido a la oscuridad de la zona. El conductor cayó en una canaleta formada por la reparación de la avenida, provocando la proyección del vehículo desde un monte de grava hasta un costado del pavimento, quedando llantas para arriba.

Afortunadamente, las lesiones del hombre fueron menores, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Por su parte, elementos de bomberos realizaron los trabajos para restaurar el automóvil.

El hombre de 63 años llamó a su seguro para que se hiciera cargo por los daños provocados por el accidente.

¡Persecución en la ZMG! Abandonan un auto tras ir en sentido contrario y hallan una persona muerta

La detención de un vehículo de color gris por conducir en sentido contrario terminó en una persecución y con el hallazgo de un hombre herido de bala en calles de la colonia Santa Teresita, en Guadalajara, Jalisco.

Una patrulla de la policía municipal se encontró un auto gris que manejaba en sentido contrario, al intentar abordarlo, cuatro hombres vestidos de negros bajaron de la unidad y huyeron en distintos puntos para no ser atrapados.

En ese mismo punto, se escucharon los gritos de un hombre que portaba una vestimenta similar a los sujetos que se dieron a la fuga. Al acercarse, los elementos se dieron cuentan que aquel hombre tenía una herida de bala en el pecho.

Se investiga si el hombre herido de bala era acompañante de los cuatro sujetos que huyeron tras conducir un vehículo en sentido contrario. Durante las inspecciones del vehículo, se encontró que la unidad contaba con un impacto de bala en la cajuela.

El hombre herido fue trasladado a la Cruz Verde para brindarle atención, mientras que elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco llegaron al punto para continuar con las investigaciones y dar con los hombres que huyeron del lugar, así como confirmar si hay alguna vinculación entre ellos.

Rescatan a hombre y tres mascotas tras incendio en Guadalajara

En las primeras horas de este 16 de febrero 2026, se registró un grave incendio en calles de la colonia La Echeverria, en el municipio de Guadalajara, Jalisco; un hombre y tres mascotas fueron rescatados de las llamas.

Bomberos y elementos de Protección Civil, acudieron al lugar para controlar las llamas que arrasaron con los muebles de una casa de la casa habitación.

Al realizar un chequeo en el lugar, un hombre de aproximadamente 40 años de edad. fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble. El sujeto fue auxiliado con oxígeno para regular su estado de salud, reduciendo la intoxicación que sufrió al inhalar humo durante el incendio.

El incendio fue controlado por cuatro elementos de Protección Civil y Bomberos. Además del rescate de tres mascotas que habitaban en el lugar: se desconoce el estado de salud de estos animalitos.