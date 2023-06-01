Como si se tratara de una película de acción, conductores y policías quedaron sorprendidos cuando vieron que un auto salió proyectado por cerca de 40 metros en una carretera del condado de Lowndes en el estado de Georgia.

Conforme a las autoridades, este accidente carretero donde el auto vuela sobre una grúa en Georgia, se registró durante la jornada del pasado 24 de mayo de 2023.

El auto sedán salió proyectado por los aires luego de subir por la rampa de una grúa de plataforma mientras se encontraba orillada en una autopista de Georgia. Este siniestro fue captado en video por la cámara corporal instalada en el uniforme de uno de los oficiales.

A driver survived with serious injuries after hitting a tow truck ramp off a highway in Georgia. Police were on scene for another crash when bodycam video captured the moment. pic.twitter.com/VYZ9VfiSJk — CNN (@CNN) May 31, 2023

Mujer que conducía el auto que voló sobre la grúa resultó con severas lesiones

Se sabe que respecto del conductor del auto, era una mujer de 21 años originaria de Florida y quien fue trasladada al Centro Médico de Georgia del Sur para que fuera atendida de sus graves heridas, según informó Courtney Floyd, portavoz de la Patrulla Estatal de Georgia.

Después de caer "boca abajo", el auto golpeó a otro automóvil y luego cayó de un extremo a otro antes de detenerse a unos siete metros de la carretera. De hecho antes de que el vehículo se detuviera, el oficial cuya cámara corporal registró el siniestro comenzó a correr para ayudar a las personas afectadas.

Medios locales informaron que un ayudante del alguacil del condado de Lowndes en Georgia resultó golpeado por escombros del auto, sin embargo sus lesiones no pusieron en riesgo su vida.

Cabe recordar que la grúa, descrita como una unidad de auxilio sobre ruedas, se encontraba estacionada en el carril izquierdo de la carretera y con las luces de emergencia encendidas. Esto debido a que las autoridades permanecían en la escena tras responder a un incidente anterior.

Crystal Zion, teniente de la Patrulla Estatal de Georgia, le dijo a medios locales que este accidente subraya la importancia de la Ley de "Move Over" de Georgia, "cuando vea que esas luces disminuyen la velocidad, muévase".