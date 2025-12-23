Golpeó a su pareja y luego incendió su casa en Milpa Alta, CDMX; ya está detenido

Un hombre fue detenido en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México luego de presuntamente agredir verbal y físicamente a su pareja sentimental y, tras la discusión, prenderle fuego a su propio domicilio, poniendo en riesgo la vida de la mujer y de vecinos de la zona.

Violencia escaló hasta provocar un incendio en Milpa Alta

Los hechos ocurrieron en la colonia Pueblo de San Agustín el Alto, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia. A través del C2 Oriente, los oficiales recibieron el reporte de un posible caso de violencia familiar en el cruce de las calles Camino Real a Milpa Alta y Taxco.

Al llegar al sitio, los uniformados se encontraron con una vivienda en llamas, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Mientras tanto, afuera del inmueble se encontraba una mujer visiblemente alterada, nerviosa y en estado de crisis.

La mujer, de 40 años de edad, informó a los policías que momentos antes su esposo la había agredido tanto verbal como físicamente y que, después de la pelea, le prendió fuego a la casa. Ante la gravedad de la situación, los oficiales la resguardaron y la trasladaron a un lugar seguro para evitar que sufriera más agresiones.

Detenido por violencia familiar en CDMX

Metros adelante del domicilio, los policías ubicaron al posible responsable, un hombre de 39 años, quien fue detenido. Mientras tanto, el personal del Cuerpo de Bomberos logró sofocar el incendio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales en la vivienda fueron evidentes.

Antes de retirarse del lugar, los elementos de la SSC brindaron orientación a la denunciante para que pueda recibir atención psicológica y asesoría legal en las instancias de apoyo a las mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de que no enfrente sola el proceso y pueda romper el círculo de violencia.

La violencia contra las mujeres, una realidad alarmante en México

Este caso refleja una problemática que sigue afectando a millones de mujeres en el país y que, en muchos casos, ocurre dentro del propio hogar. De acuerdo con datos oficiales, en 2021 en México vivían 128 millones de personas, de las cuales 65.5 millones eran mujeres, es decir, el 51.2 % de la población. De ese total, más de 50.5 millones (77.1 %) tenían 15 años o más.

A nivel nacional, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, en cualquier ámbito y por cualquier agresor.

La violencia psicológica es la más común, con una prevalencia del 51.6 %, seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial o discriminación (27.4 %).

Además, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia. Nuevamente, la psicológica encabezó la lista con 29.4 %, seguida de la sexual (23.3 %), la económica o patrimonial (16.2 %) y la física (10.2 %).