¡Terrible tragedia! Cae a un acantilado autobús con jóvenes recién graduados en Colombia; hay al menos 17 muertos

Un terrible accidente ocurrió en la madrugada de este domingo en la vía que conecta Segovia y Remedios, en Antioquia, Colombia. Un autobús de transporte que llevaba alrededor de 40 pasajeros perdió el control y cayó a un abismo, con una profundidad estimada de más de 60 metros.

Las primeras versiones indican que las condiciones de la carretera en el sector, conocidas por ser desfavorables, podrían haber contribuido al siniestro, un factor que está siendo investigado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial .

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entrega detalles de los jóvenes que iban en el bus que se accidentó en el departamento de Antioquia.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/PVaH2JSn5U — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 14, 2025

Jóvenes fallecidos en Colombia iban en onceavo grado

El vehículo transportaba a un grupo de estudiantes de la promoción 2025 del Liceo Antioqueño del municipio de Bello, en el área metropolitana de Medellín. Los jóvenes regresaban de un viaje de fin de estudios en Coveñas, Sucre.

El secretario de Educación de Bello informó que se cree que hay personas desaparecidas. Los videos de la tragedia, que muestran el autobús completamente destruido, han causado conmoción en las familias que esperaban a sus hijos para las celebraciones de fin de año.

Tragedia en Colombia deja 17 Fallecidos y 20 Heridos

El balance de víctimas es trágico. Aunque los reportes iniciales hablaban de más de diez muertos, las autoridades actualizaron la cifra a 17 víctimas fatales hasta el mediodía del domingo.

Además, se reportan al menos 20 personas lesionadas, incluidos unos 10 menores de edad. Los heridos fueron distribuidos en los hospitales de Remedios y Segovia, aunque el alcalde de Segovia indicó que muchos presentan heridas críticas y serán remitidos a centros médicos de mayor complejidad debido a la gravedad en la que se encuentra su estado de salud.

Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes que retornaban al municipio de Bello, después de celebrar su grado, en las playas de Sucre.



Hablé, en Remedios, con algunos familiares de los heridos y con los jóvenes, quienes… pic.twitter.com/wCwNCV4VFV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

Colegio lanza comunicado sobre tragedia en autobús

El Liceo Antioqueño emitió un comunicado en redes sociales lamentando "profundamente lo sucedido con nuestros estudiantes y sus familias" y cambió su foto de perfil por un lazo negro en señal de luto.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , expresó su tristeza por el accidente, activó toda la red hospitalaria y anunció su viaje al hospital de Remedios para supervisar la emergencia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró la importancia del comportamiento responsable de todos los actores viales y aseguró ya se encuentran investigando el hecho que desató la terrible tragedia.