Alerta por veladoras explosivas en Veracruz: Las regalan con engaños rumbo al Día de Muertos

El municipio de Papantla, Veracruz, se encuentra en alerta luego de que las autoridades detectaron la distribución de veladoras explosivas durante las celebraciones del Día de Muertos. Los artefactos, camuflados como veladoras artesanales o promociones religiosas, han sido entregados a la población como 'regalos' peligrosos que pueden detonar al ser encendidos.

Hallan veladoras explosivas en Veracruz tras operativo

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó en sus canales oficiales que las veladoras explosivas de Veracruz fueron localizadas mediante un operativo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, tras reportes ciudadanos sobre paquetes sospechosos en colonias del municipio.

Al mismo tiempo, advierten que el riesgo es alto: Cualquier chispa o manipulación podría generar una explosión inmediata y causar lesiones graves o incluso la muerte.

Las autoridades locales han recordado los incidentes previos de meses atrás, cuando se distribuyeron de manera similar "perfumes" y paquetes de regalos explosivos que causaron heridos graves en la zona. Esta nueva táctica, aprovechando la veneración por el Día de Muertos y la tradición de colocar ofrendas, busca maximizar la distribución y el riesgo.

Autoridades advierten de veladoras explosivas regaladas en Papantla por Día de Muertos

El comunicado oficial reitera la peligrosidad de las veladoras, indicando que son "distribuidas generalmente a modo de obsequio o como parte de una campaña alusiva al Día de Muertos", por ello, el Ayuntamiento de Papantla ha exhortado a la población a tomar medidas preventivas estrictas:



Adquirir veladoras solo en comercios establecidos y de confianza.

No aceptar regalos, promociones o muestras gratuitas de personas desconocidas.

No manipular ni hacer uso de ningún objeto sospechoso o paquete abandonado en la vía pública.

Las fuerzas de seguridad han pedido encarecidamente a cualquier ciudadano que detecte la presencia de estos artefactos peligrosos reportarlo de inmediato a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Artefactos explosivos en paquetes, un peligro latente en Veracruz

El peligro no se limita al norte del estado. En Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, a inicios de año, un hombre de 52 años sufrió la amputación de su mano izquierda tras recibir un paquete explosivo en su domicilio, ubicado en la colonia Tierra y Libertad.

De acuerdo con el reporte policiaco, el paquete fue entregado por un desconocido y estalló en cuanto la víctima intentó abrirlo.