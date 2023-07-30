En Tailandia se registró una explosión en un almacén de fuegos artificiales

Al menos 12 personas han muerto y 115 resultaron heridas, nueve de ellas en estado grave, tras una explosión ocurrida en un almacén de fuegos artificiales y petardos en el sur de Tailandia, informaron este domingo fuentes policiales.

La explosión tuvo lugar el sábado en un local donde se guardaban fuegos artificiales en el mercado de Muno, en la provincia de Narathiwat, cerca de la frontera con Malasia, indicó un portavoz de la comisaría de la localidad.

Investigan detalles de la explosión

Los heridos más graves estaban recibiendo tratamiento en los hospitales de la zona, mientras la policía seguía examinando el lugar de la explosión para averiguar lo ocurrido y conocer más detalles sobre las víctimas y las familias afectadas.

Porqué fue la explosión de fuegos artificiales en Tailandia

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento una versión oficial sobre la causa de la explosión, pero el diario Bangkok Post indicó que pudo ser provocada por trabajos de soldadura que se estaban realizando en el interior del mercado.

Más de 200 casas afectadas por la explosión

El Departamento de Relaciones Públicas de la provincia de Narathiwat dijo que más de 200 hogares se vieron afectados, que fueron calcinadas o perdieron sus tejados por la fuerza de la onda expansiva.

Daños en un área de 500 metros

Los funcionarios creen que todavía hay varias personas atrapadas bajo los escombros.



La explosión de fuegos artificiales causó daños en un radio de unos 500 metros.

La explosión causó importantes daños en el mercado y también afectó a al menos 200 viviendas, que fueron calcinadas o perdieron sus tejados por la fuerza de la onda expansiva.

Los videos publicados en las redes sociales del sitio mostraron una gran columna de humo sobre el área y muchas estructuras dañadas, automóviles y motocicletas, así como calles cubiertas de escombros. Muchas de las casas y otros edificios parecen tener techos y paredes colapsados.

La emisora pública Thai PBS dijo que unas 500 casas resultaron dañadas por la explosión en la ciudad fronteriza en la frontera con Malasia.

Habla un testigo de la explosión

Estaba jugando con mi teléfono dentro de la casa y, de repente, escuché un ruido fuerte y atronador y toda mi casa tembló", dijo Seksan a la agencia de noticias AFP.

"Entonces vi que mi techo estaba abierto de par en par. Miré afuera y vi casas derrumbándose y gente tirada en el suelo por todas partes. Fue un caos".

Investigan procedencia de fuegos pirotécnicos

El comandante de policía de Narathiwat, el mayor general de policía Chalermporn Khamkhiew, dijo poco antes de que se lanzaran los petardos.

"Estamos investigando si esos petardos fueron transportados legal o ilegalmente", dijo.

"A partir de ahora, no vemos ninguna licencia por posesión de petardos o venta de petardos", dijo.

"Suponemos que la fábrica no tiene licencia".

La explosión detonó con aproximadamente 1,000 kg de pólvora, dijo, causando dos agujeros de aproximadamente 2 metros de profundidad y 6 metros de ancho.

"Hemos emitido una citación al dueño de la fábrica con el cargo de negligencia, que causó el accidente", dijo el coronel Suthawet Thareethai, jefe de policía en el distrito de Muno.

"Estamos esperando a que venga", dijo.