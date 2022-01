¿Qué autos de CDMX tendrán multas por emplacar en otros estados?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) aclaró algunas dudas que tuvieron conductores sobre las multas por emplacar sus autos en otros estados.

Al respecto, la secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, Luz Elena González, explicó que las multas no serán vehiculares, además de que ningún policía de tránsito las podrá levantar ni los conductores tendrán problemas de circular.

En conferencia de prensa, la titular de finanzas explicó que mantiene reuniones con asociaciones de vehículos por el tema del emplacamiento.

Además, mencionó que están teniendo reuniones con asociaciones de autos y se está pensando se aplicará a autos de gran valor.

“Decirle a toda la población que no es una multa vehicular, de tránsito, ningún policía de tránsito puede aplicarla, ni aplica para para, ni es un tema donde el propietario tenga problemas para la circulación ni mucho menos, eso dejarlo claramente y que se está pensando esta contribución únicamente para autos de altísimo valor, son de las cosas que estamos afinando con las diferentes asociaciones de autos y que en breve también anunciaremos pero darles certidumbre que no se va aplicar en el corto plazo porque no es una multa de tránsito”, Luz Elena González, Secretaria de Administración y Finanzas.

Conferencia de prensa, 12/01/22

¿Qué autos tendrán multas por evadir tenencia en CDMX?

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , explicó que se les envió una notificación a los autos de lujo, cuyo valor es de más de un millón de pesos, que emplacaron principalmente en el estado de Morelos.

Sheinbaum explicó que estas multas no se aplican a la gran mayoría de autos, sino que representan apenas es un sector pequeño.

“Son autos de más de un millón de pesos. A 50 vehículos se les notificó Tesorería, están evadiendo este impuesto. Son tres, cuatro millones de pesos, no es flotillas de vehículos para trabajo o empresas, estamos hablando de autos de lujo que circulan en la CDMX y se están emplacando principalmente en Morelos para evadir la tenencia. Es un sector muy pequeñito”, declaró.

El gobierno de la CDMX informó que en breve anunciarán los acuerdos con las agencias de autos para aquellos vehículos que emplacan en otros estados.