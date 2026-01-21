Importante avenida en CDMX es un peligro para autos por echarse en reversa

Decenas de automovilistas en la Ciudad de México (CDMX) han convertido un punto de riesgo una importante avenida al hacer maniobras con el volante que están prohibidas para evitar el tráfico, pero no lo hacen solos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) pudo documentar cómo es que ciertos conductores en Avenida División del Norte pagan unos cuantos pesos o la famosa cooperación voluntaria a un “viene, viene”, quien les da el paso para que se echen en reversa y así acceder a la Calzada de Tlalpan.

Graban a conductores en CDMX echándose en reversa en zona prohibida

La cámara de FIA pudo documentar el momento exacto en que los conductores violan el Reglamento de Tránsito y exponen a que otros automovilistas puedan chocar, todo por pagar una mochada ilegal a alguien que opera de manera informal aprovechándose de la situación.

Tanto taxis como automóviles particulares, todos por igual, ejecutan la maniobra a plena luz del día y en hora pico.

En el recorrido de FIA no se pudo observar la presencia de policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para sancionar a los conductores infractores.

Vecinos denuncian que autos se echan de reversa en zona no permitida desde hace años

La situación que de acuerdo con vecinos de la colonia San Pablo Tepetlapa, en la alcaldía Coyoacán, ha ocurrido desde hace años.

Vecinos como Adrián, señalan que esto ocurre a pesar de la colocación de acotaciones que indican la dirección del flujo vehicular.

Otros automovilistas compartieron que esto ocurre diario, donde los conductores en ver de dar vuelta como se debe, no lo hacen y evitan todo echándose de reversa en la salida de la avenida.

Mientras tanto, el hombre que recibe el dinero para dejar pasar a los automovilistas, al ver la cámara de FIA escapó del lugar no sin antes reclamar su inconformidad por evidenciar su mal actuar.

¿Cuál es la multa por conducir en reversa en un lugar prohibido en CDMX?

El Artículo 11 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que se prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos circular en reversa más de 30 metros , salvo que no sea posible circular hacia delante.

Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir o en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular.

La UMA actualmente es de $117.31 pesos, por lo que la multa será de $587 pesos a mil 173 pesos, para este tiempo de casos.

