Autos con Hoy No Circula el jueves 27 de octubre en CDMX y Edomex

Este jueves 27 de octubre los autos que descansan son los que tienen el engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex), por el programa del Hoy No Circula.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex y los autos no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas del jueves 27 de octubre.

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

Hoy No Circula para autos foráneos



Los autos que no circulan este jueves 27 de octubre y que sean foráneos están de acuerdo con la terminación de su placa según el calendario del programa. Y solo circulan de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Municipios de Edomex con Hoy No Circula

Existen 18 municipios del Edomex en donde los autos descansan de acuerdo con las restricciones del Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula aplica cuando se implementan medidas por contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como la zona metropolitana.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/1wTc0k0pOX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 23, 2022

Multa para autos que no circulan el 27 de octubre

En caso de no cumplir con el Hoy No Circula, la multa es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En tanto, la sanción en el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó el portal del Hoy No Circula que muestra si tu auto no circula el día vigente.

Se necesita ingresar el número de holograma, además del último dígito de su placa para conocer el Hoy No Circula de su auto.

La página del Hoy No Circula te podrá enviar por celular los resultados y también dará a conocer cuando haya Contingencia Ambiental solo usando la Llave CDMX.

