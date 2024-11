¿Qué autos descansan este viernes? Así aplica el Hoy No Circula este 15 de noviembre

¡Que no te sorprendan! Si quieres evitar multas será mejor que consultes a continuación qué autos descansan este viernes 15 de noviembre, según el programa vehicular Hoy No Circula. Así sabrás si tu auto puede circular o no, y podrás planear mejor tu tiempo si tienes actividades el día de hoy.

Recuerda que este programa se estableció para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de los automóviles que circulan por las calles y vías principales de la Ciudad de México y Estado de México.

¿Qué autos descansan este viernes 15 de noviembre por el Hoy No Circulan?

Las restricciones de circulación del Hoy No Circula se determinan según la terminación de las placas, color de engomado y tipo de holograma. Por lo que es importante que conozcas y revises estos requisitos en tu vehículo antes de salir de casa.

Los autos que descansan este viernes son los que tienen:

Terminación de placas: 9 y 0

Engomado: azul

Holograma: 1 y 2

Recuerda que el Hoy No Circula aplica a partir de las 5:00 horas de la mañana hasta las 23:00 horas de la noche en CDMX y Edomex. En caso de no respectar las indicaciones podrías ser acreedor de una sanción económica.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/BqH1Kl3F7J — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 10, 2024

¿De cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula?

Si estás considerando sacar tu auto, aunque no esté permitido circular hoy, aquí te informamos sobre la multa económica que podrías enfrentar para que lo reconsideres.

En la Ciudad de México, violar el programa Hoy No Circula implica una sanción económica que varía entre $2,171.4 y $3,257.1 pesos, equivalente a 20 o 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, si tu vehículo es llevado al corralón, tendrás que pagar una multa extra de $788 pesos y un costo adicional de $82 pesos diarios por almacenamiento. Las tarifas exactas pueden variar según el tipo de vehículo.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

A pesar de que el programa vehicular establece restricciones para que ciertos automóviles circulen, también hay excepciones. En este caso, los autos que están exentos del Hoy No Circula son los siguientes: