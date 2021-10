Aval de Morena a Paquete Fiscal mal augurio para reforma eléctrica: PRI

Ciudad de México. El bloque Va por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, se dijo firme para dar el debate sin límite de tiempo en lo particular y buscar cambios al Paquete Fiscal del próximo año 2022.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, sentenció que la cerrazón de la mayoría de Morena de escuchar las demandas planteadas en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Hacienda es un mal augurio para las leyes a debatir próximamente en San Lázaro.

“Mal augurio porque viene Presupuesto y no quisiéramos pensar que es lo mismo. Mal augurio porque viene una pretendida reforma eléctrica. Nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche… porque no se quiere ni siquiera debatir las reservas, porque no se le quiere mover una coma a lo que está acá. Ese es el mal augurio. Es un mal augurio para el país”, sostuvo Moreira Valdez.

En conferencia de prensa, conjunta, el bloque opositor sentenció que no importa el tiempo que dure la discusión, pero no renunciarán a ninguna de las 380 reservas que registro el PAN, PRI y PRD a la Miscelánea Fiscal.

“No vamos a bajar una sola reserva, si nos tiene que llevar dos días, queremos que todo México se entere quién tiene la demagogia y quién tiene el conocimiento…Esta miscelánea fiscal lo único que busca es obtener más recursos literalmente de donde sea, de donde se pueda para seguir pagando programas asistencialistas y eso lo tiene que saber la gente, lo tiene que saber el México y la mexicana de a pie. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas que se necesiten”, sentenció Luis E. Chazaro, coordinador del PRD en San Lázaro.

Por su parte, el líder de los panistas Jorge Romero Herrera, alertó riesgos de aprobar la Miscelánea Fiscal como esta.

“Vamos a dar toda nuestra alma en el debate para impedir que haya actitudes de terrorismo fiscal con jóvenes de 18 años, es un extremo, es un exceso…que se inscriba en un Registro de Contribuyentes si ni contribuyente es…y digan lo que digan, si no se registran, son acreedores a una potencial multa de casi 12 mil pesos”, acusó el panista.