Avalancha en Nepal deja siete muertos en el Monte Yalung Ri; esto es lo que se sabe

La región montañosa de Nepal vive días de tragedia y clima extremo. Una avalancha arrasó un campamento en el Monte Yalung Ri y cobró la vida de siete personas: cinco escaladores extranjeros y dos guías nepaleses. El lamentable suceso se produce días después de que la zona fuera azotada por una tormenta de nieve que ya había causado un accidente aéreo el miércoles de la semana pasada.

Así fue la avalancha en el Monte Yalung Ri, en Nepal

La avalancha barrió el campamento base del Monte Yalung Ri, ubicado a 4 mil 900 metros (16,070 pies) de altura, el pasado lunes. La portavoz de la Fuerza de Policía Armada, Shailendra Thapa, confirmó la muerte de los siete alpinistas y detalló que otras cinco personas resultaron heridas en el campamento.

La tragedia subraya el deterioro de las condiciones climáticas en Nepal desde la semana pasada, con fuertes tormentas de nieve reportadas en las montañas, que han vuelto peligrosas las expediciones

El clima ya había cobrado una víctima indirecta el miércoles pasado, cuando una intensa tormenta de nieve causó la caída de un helicóptero en la región. Los equipos de rescate han tenido dificultades para llegar al lugar del accidente a pie, ya que el mal tiempo obligó a un helicóptero de rescate a regresar. Las autoridades informaron que intentarían llegar nuevamente al amanecer del martes.

Yalung Ri, en Nepal, es una montaña para "principiantes"

El Monte Yalung Ri, con un pico de 5 mil 600 metros (18,370 pies), es conocido por ser una montaña atractiva para escaladores principiantes sin experiencia previa en picos muy altos.

Cientos de escaladores extranjeros visitan Nepal —hogar de ocho de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Monte Everest— durante los meses de otoño (entre el monzón y el invierno) para escalar picos más pequeños, lo que hace que esta tragedia en una montaña para "principiantes" sea especialmente inusual.

Las autoridades continúan trabajando para confirmar las nacionalidades e identidades de los escaladores extranjeros fallecidos.