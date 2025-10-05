Al menos mil personas quedan atrapadas en el Monte Everest tras tormenta de nieve

Alrededor de mil personas quedaron atrapadas en las laderas tibetanas en el Monte Everest debido a una tormenta de nieve.

Medios estatales chinos informan que el fenómeno meteorológico sucedió en el lado oriental de la montaña. Cientos de residentes locales y equipos de rescate acudieron a remover la nieve que está bloqueando el acceso a la zona, a una altitud de más de 4 mil 900 metros. Medios locales de China reportan que algunos de los turistas ya fueron rescatados.

¿Cuándo comenzó la tormenta de nieve en el Monte Everest?

La tormenta de nieve inició la tarde del viernes 3 de octubre de 2025 y comenzó a intensificarse en las laderas orientales del Monte Everest en el Tíbet, la cual es una región popular entre escaladores y excursionistas.

Debido a este desastre, la Compañía de Turismo del Condado de Tingri suspendió la venta de accesos y cerró la entrada a la zona turística del Everest desde el sábado 4 de octubre, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

En la parte norte del Monte Everest es de fácil acceso debido a su camino pavimentado, lo que atrae a varios turistas. Octubre suele ser una temporada alta, cuando los cielos son despejados tras el fin del monzón de la India.

¿Cómo ha estado el clima en el Monte Everest?

En Nepal, el país vecino al Monte Everest, el clima ha afectado la región, ya que las fuertes lluvias causaron deslaves e inundaciones que derrumbaron puentes y dejaron un saldo de 47 habitantes muertos en los últimos dos días.

Mientras que en China, el tifón Matmo tocó tierra, lo que obligó a más de 150 mil personas a evacuar.

¿Cuántos días se tarda en subir el Everest?

El Monte Everest tiene 8 mil 848 metros de altura. El tiempo típico para llegar a la punta comprende de entre seis a diez semanas, debido a que los montañistas deben ascender a varios campos para aclimatarse a los bajos niveles de oxígeno, ya que el proceso de aclimatación consume entre cuatro y seis semanas.

