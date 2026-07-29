Dueño de plaza comercial que explotó en Japón tras terremoto ofrece disculpas; hay 3 muertos

Después del terremoto de magnitud 7.1 en Japón que generó una explosión en la plaza comercial Aeon Mall en la prefectura de Kumamoto, el presidente de la empresa operadora ofreció disculpas por lo sucedido.

Qué se sabe de la explosión en el Aeon Mall de Kumamoto tras el terremoto en Japón

El movimiento telúrico sucedió el martes 28 de julio de 2026. Varios compradores y empleados de tiendas evacuaron a solicitud del personal después del sismo. No obstante, ocurrió una explosión que voló el edificio, dejó al descubierto la estructura metálica y catapultó escombros en el estacionamiento.

El desastre del Aeon Mall, una plaza comercial que reabrió en junio de 2026 tras una remodelación ocurrida por otro terremoto ocurrido hace 10 años, dejó un saldo de 3 empleados muertos, uno que sufrió un ataque cardíaco y otros tres siguen desaparecidos, de acuerdo con Akio Sohida, presidente de la empresa operadora.

Empresa operadora ofrece disculpas por el trágico saldo de víctimas

“La empresa se toma muy en serio este incidente, ocurrido en una de nuestras instalaciones. Pedimos disculpas sinceras por haber provocado este desenlace”, afirmó Yoshida en una conferencia de prensa hoy 29 de julio de 2026.

Causas del accidente: investigan posible fuga de gas tras el sismo

El presidente de la compañía afirmó que hay una probabilidad “muy alta” de que la explosión haya sucedido por una fuga de gas. No obstante, señaló que aún faltan exhaustivas investigaciones para saber qué sucedió.

Antecedentes sísmicos del centro comercial afectado en Japón

En abril de 2016, otro terremoto de magnitud 7.3 arrasó la zona. El Aeon Mall presumió techos reforzados para resistir sismos y aseguró que había hecho mejoras generales en materia de seguridad y resistencia antes de reabrir el mes pasado.

Yoshida afirmó que el personal desalojó a 3 mil clientes media hora después del terremoto de ayer. No obstante, algunas personas seguían al interior cuando ocurrió la explosión 50 minutos después.

Añadió que creyeron que todos los clientes y empleados habían sido evacuados, pero más tarde supieron que algunos empleados de tiendas se habían quedado dentro o habían vuelto al interior por alguna razón. Detalló que encontraron a un sobreviviente herido en un baño.

