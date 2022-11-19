Hallan ave que se creía extinta desde hace 140 años en Papúa Nueva Guinea

Un ave que se creía extinta desde hace 140 años ha sido redescubierta en los bosques de Papúa Nueva Guinea.

La paloma faisán de nuca negra fue vista por primera y última vez en 1882, según un comunicado de prensa de la organización sin fines de lucro Re:wild, que ayudó a financiar el esfuerzo de búsqueda.

Redescubrir el ave requirió que un equipo de expedición pasara un mes agotador en Fergusson, una isla escarpada en el archipiélago D'Entrecasteaux, en el este de Papúa Nueva Guinea, donde se documentó originalmente el ave. El equipo estaba formado por personal local del Museo Nacional de Papúa Nueva Guinea, así como científicos internacionales del Laboratorio de Ornitología de Cornell y American Bird Conservancy.

La isla Fergusson está cubierta por un terreno accidentado y montañoso, lo que hace que la expedición sea especialmente desafiante para los científicos. Muchos miembros de la comunidad le dijeron al equipo que no habían visto a la paloma faisán de nuca negra en décadas, dice el comunicado de prensa.

Pero solo dos días antes de que los investigadores abandonaran la isla, una cámara trampa capturó imágenes del ave excepcionalmente rara.

"Después de un mes de búsqueda, ver esas primeras fotos de la paloma faisán de nuca negra fue como encontrar un unicornio", dijo en el comunicado John C. Mittermeier, director del programa de aves perdidas en American Bird Conservancy y co-líder de la expedición. "Es el tipo de momento con el que sueñas toda tu vida como conservacionista y observador de aves".

La paloma faisán de nuca negra es una paloma grande que habita en el suelo con una cola ancha, según el comunicado. Los científicos todavía saben poco sobre la especie y creen que la población es pequeña y está disminuyendo.

I am super excited to share the first video of the Black-naped pheasant-pigeon, a species from Papua New Guinea lost to science for 140 years! @ABCbirds @rewild @Jordan_Boersma @johnmittermeier pic.twitter.com/QplRA36Xr0 — Jason Gregg (@JasonJGregg) November 17, 2022

En busca de la paloma faisán de nuca negra

La información de los residentes locales fue crucial para que los científicos rastrearan a la escurridizo ave.

"No fue hasta que llegamos a las aldeas en la ladera occidental del monte Kilkerran que comenzamos a encontrarnos con cazadores que habían visto y escuchado al paloma faisán de nuca negra", dijo Jason Gregg, biólogo conservacionista y codirector del equipo de la expedición, en un comunicado. la liberación. "Teníamos más confianza en el nombre local del ave, que es 'Auwo', y sentimos que nos estábamos acercando al hábitat principal donde vive la paloma faisán de nuca negra".

Colocaron un total de 12 cámaras trampa en las laderas del monte Kilkerran, que es la montaña más alta de la isla. Y colocaron otras ocho cámaras en lugares donde los cazadores locales informaron haber visto al ave en el pasado.

Un cazador llamado Augustin Gregory, con sede en el pueblo de montaña Duda Ununa, proporcionó el avance final que ayudó a los científicos a localizar al paloma faisán de nuca negra.

Gregory le dijo al equipo que había visto a la paloma faisán de nuca negra en un área con "crestas y valles empinados", dice el comunicado de prensa. Y había oído los cantos distintivos del ave.

Entonces, el equipo de expedición colocó una cámara en una cresta de 3,200 pies de altura cerca del río Kwama sobre Duda Ununa, según el comunicado. Y finalmente, justo cuando terminaba su viaje, capturaron imágenes del ave caminando por el suelo del bosque.

El descubrimiento fue un shock tanto para los científicos como para la comunidad local.

"Las comunidades estaban muy emocionadas cuando vieron los resultados de la encuesta, porque muchas personas no habían visto ni oído hablar del ave hasta que comenzamos nuestro proyecto y obtuvimos las fotos de la cámara trampa", dijo Serena Ketaloya, conservacionista de Milne Bay, Papúa Nueva Guinea, en el comunicado de prensa. "Ahora esperan trabajar con nosotros para tratar de proteger a la paloma faisán de nuca negra".

Todavía no está claro cuántos de los faisanes-palomas de nuca negra quedan, y el terreno accidentado dificultará la identificación de la población. Una encuesta de dos semanas en 2019 no pudo encontrar ninguna prueba del ave, aunque descubrió algunos informes de cazadores que ayudaron a determinar las ubicaciones para la expedición de 2022.

Y el descubrimiento podría brindar la esperanza de que otras especies de aves que se pensaban extintas todavía están en alguna parte.

"Este redescubrimiento es un increíble faro de esperanza para otras aves que se han perdido durante medio siglo o más", dijo Christina Biggs, gerente de Búsqueda de especies perdidas en Re:wild, en el comunicado. "El terreno que buscó el equipo fue increíblemente difícil, pero su determinación nunca flaqueó, a pesar de que muy pocas personas recordaban haber visto el faisán-paloma en las últimas décadas".