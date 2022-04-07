VIDEO: Avión de DHL se parte en dos al aterrizar en Costa Rica

Un avión de carga de la compañía DHL se partió en dos al aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica.

“La aeronave matrícula HP-2010DAE de la compañía de mensajería DHL sufrió excursión de la pista 07 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría momentos después de su aterrizaje”.

De acuerdo con autoridades aeroportuarias de Costa Rica, un avión Boeing 757-200 que se dirigía a Guatemala, presentó problemas en el sistema hidráulico izquierdo, por lo que se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia.

Captan el momento en que un avión de DHL se accidenta en el aeropuerto de San José en Costa Rica. #ElPregoneroRD #CostaRica #Avión pic.twitter.com/QyXTU035nJ — El Pregonero RD (@ElPregoneroRD) April 7, 2022

Alrededor de las 10:25 horas de este jueves, el avión de la empresa DHL procedió al aterrizaje en el aeropuerto de Costa Rica, por lo que se dirigió al oeste por la pista siete, después dió vuelta al sur por la pista de rodaje.

El avión derrapó al tocar suelo y salió de la pista hacia el área verde, lo que pcasionó que se partiera en dos, quedando frente a la estación de bomberos.

Autoridades del aeropuerto evacuaron del avión de DHL al piloto y al copiloto, quienes se encontraban en condición estable, sin embargo, fueron trasladados a un hospital para su evaluación médica. Los bomberos indicaron que no había heridos de gravedad.

En algunos videos compartidos en redes sociales se aprecia el momento en que el avión de DHL se sale de la pista y la parte trasera se desprende, dejando la aeronave partida en dos partes.

Accidente de avión de DHL causa retrasos en aeropuerto de Costa Rica

A través de un comunicado, el aeropuerto de Costa Rica informó que tenían la situación bajo control y se mantenían vigilantes, debido a los retrasos que el incidente causará en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

🚨 Un avión de carga se partió en dos al aterrizar en el aeropuerto Juan Santamaría, en San José, Costa Rica. La tripulación fue trasladada a un hospital, mientras que bomberos intentaban controlar la situación.



🎥: Videos compartidos en redes sociales por empleados del lugar. pic.twitter.com/53YBx0Xyco — Voz de América (@VozdeAmerica) April 7, 2022

“AERIS, gestor del Aeropuerto del Internacional Juan Santamaría, ha tomado las medidas correspondientes para la guía de pasajeros que se verán impactadas por algunos retrasos en salidas”.

Añadió que la pista de aterrizaje permanecerá cerrada las próximas dos horas para su valoración.