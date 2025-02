VIDEO: Dos aviones estuvieron a punto de chocar en aeropuerto de Chicago, EU

Dos aviones, uno comercial de pasajeros y un jet privado, estuvieron a punto de chocar en el aeropuerto internacional Chicago Midway, Illinois en Estados Unidos. Sin embargo, la aeronave de pasajeros logró evitar la catástrofe.

El vuelo 2504 de Southwest Airlines estaba a punto de aterrizar en la terminal de Chicago este 25 de febrero de 2025, alrededor de las 8:48 horas, tiempo local, cuando notó en la pista que cruzaba un jet privado. Inmediatamente, el piloto realizó una maniobra de ida al aire, o go around, para volver a volar y evitar así el aterrizaje y un potencial choque.

VIDEO: Así es como el avión de Southwest evitó un choque con un jet en Chicago Midway

Una cámara instalada a las afueras del aeropuerto Chicago Midway captó toda la escena en video. El avión de Southwest se acerca a aterrizar, pero a pocos instantes de tocar la pista de aterrizaje, vuelve a elevarse, debido a que un jet aparece por la izquierda.

INCIDENT: Southwest #WN2504 (Boeing 737-800 N8517F) in near miss 1448UTC/0848CST today @ Chicago/Midway as FlexJet #LXJ560 (Challenger 350) crosses Runway 31C.



ATC Audio (skip to 18min): https://t.co/e6OValtv39



MDW webcam & links: https://t.co/GzjpoMXwhL



(c) webcam host pic.twitter.com/IHqoie0rt3 — Airport Webcams (@AirportWebcams) February 25, 2025

Sobre este incidente, la aerolínea Southwest informó que “la tripulación siguió los procedimientos de seguridad y el vuelo aterrizó sin incidentes. Nada es más importante para Southwest que la seguridad de nuestros clientes y empleados”, señaló u vocero de la aerolínea a la cadena CNN.

¿Qué es la maniobra go around?

La maniobra de ida al aire, aproximación fallida, aproximación frustrada o go around, conocida en inglés, es una de las maniobras de rutina que realizan los pilotos en caso de que no puedan aterrizar de forma segura en un aeropuerto.

Algunas de las razones para abortar el aterrizaje y volver al aire, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC) son:

Porque algún avión que aterrizó no haya desalojado la pista.

Cuando un avión o un vehículo cruza, invade u obstruye la pista.

Condiciones meteorológicas o de visibilidad.

Cambios bruscos en la intensidad del viento.

Fallas eléctricas en la pista o en las instalaciones del aeropuerto.

Temblores o terremotos que obligar a la revisión de la pista de aterrizaje.

Esta es una de las maniobras que privilegian la seguridad de los pasajeros y para la que los pilotos están preparados. No obstante, una maniobra de ida al aire o go around no es tan común.

Entre el 3 al 4% de las aproximaciones y entre el 2 al 3% de todas ala aproximaciones inestables termina en una ida al aire en Estados Unidos, de acuerdo con estudios hechos por la Administración Federal de Aviación (FAA) y Airbus.