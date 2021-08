Al menos 8 implicados en caso Ayotzinapa han sido asesinados: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó este jueves que a la fecha, al menos ocho implicados en el caso Ayotzinapa han sido asesinados.

El caso Ayotzinapa fue llamado así a la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Y estamos haciendo un seguimiento efectivamente de estas personas que estaban evadidas de la ley y que en las últimas semanas ha habido algunas ejecuciones. Por supuesto, el caso de ‘El Bandam’, el que tú has señalado, al día siguiente su brazo derecho, que es una de las gentes que estaban operando también en los hechos de la desaparición, y estamos atendiendo toda la información, aparezcan en mantas o no aparezcan.

Durante la conferencia de prensa matutina del gobierno federal, Encinas Rodríguez recordó que uno de los últimos implicados en el caso Ayotzinapa que fue asesinado es Moisés Brito “El Bandam”, integrante del Cártel Guerreros Unidos. Su muerte ocurrió el pasado 2 de agosto.

AMLO promete conocer la verdad del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó este jueves su compromiso por conocer la verdad del caso Ayotzinapa, el cual es uno de los dos compromisos que le faltan por cumplir.

Sobre las ejecuciones de los implicados en el caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no se va a detener porque quiere entregar buenos resultados sobre el tema.

“En el caso de los jóvenes de Ayotzinapa estamos trabajando todo el tiempo de manera profesional. Se ha avanzado bastante. Y sí, no es un asunto sencillo porque es una red de complicidades y de componendas, nada más que hemos tomado la decisión -y por convicción, porque no somos iguales a los de antes- de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, y no nos damos por vencidos y estamos trabajando todo el tiempo”, agregó AMLO.

López Obrador dijo que “no hay que perder la fe” y resaltó que su gobierno mantiene comunicación con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque, “como todos”, quieren conocer la verdad, saber el paradero de los jóvenes y castigar a los implicados.

