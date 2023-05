¡No sólo Belinda! Con estas famosas ha sido relacionado Babo, de Cartel de Santa

Babo, el cantante del grupo Cartel de Santa, ha sido relacionado con algunas personalidades del mundo del espectáculo, además de la también intérprete Belinda. Y es que el rapero ha ganado cierto reconocimiento no sólo por su talento, sino por sus relaciones con otras famosas.

Antes de la artista detrás de temas como “Luz sin gravedad” y “Ángel”, Eduardo Dávalos de Luna, nombre real del músico, ha sido relacionado con la influencer mexicana Yuya.

¿Quién es Babo y porque es famoso?

Babo es líder del grupo Cartel de Santa. Nació el 2 de marzo de 1977 en Santa Catarina, Nuevo León. La agrupación saltó a los escenarios en 1995 en Tijuana, Baja California.

El vocalista rapero ha estado en la polémica en 2007, cuando quedó detenido por las autoridades después de haber accionado un arma de fuego cuya bala, presuntamente, rebotó de forma accidental en un amigo, quien murió debido a la lesión.

Dávalos de Luna debió permanecer nueve meses tras las rejas, tras lo cual salió libre con el pago de una fianza de 130 mil pesos. Después de salir de la cárcel, Babo compuso un álbum con canciones basadas en sus experiencias en reclusión.

Estas son las famosas quienes han sido relacionadas con Babo

Yuya

La influencer mexicana de moda y maquillaje Yuya recibió una invitación por parte de Babo en el año 2015 a través de una respuesta publicada en Twitter. El intérprete de “Todas mueren por mi” escribió “Te quiero invitar al cine”, sin recibir una respuesta.

Debido a que Mariand Castrejón, nombre real de la celebridad de internet, no respondió al rapero, algunos de los seguidores del cantante comenzaron a usar la palabra “yuyearse”, para describir un rechazo.

Ya en 2020, Yuya publicó una fotografía en su perfil de Instagram, a lo cual Babo respondió con otra publicación en la misma red social con la frase “Ella queriendo sentir la vida suavecita y yo queriendo que la sienta dura”. Esta reacción fue calificada por otros usuarios de internet como un acoso contra la influencer mexicana.

Babo no se puso de romántico con Yuya, la está acosando y no es divertido ni un ejemplo de "enculamiento" pic.twitter.com/vyGuREkYxf — 𝐘𝐚𝐫𝐚 (@Yaragonz_) December 26, 2020

Belinda

En una entrevista reciente, la cantante Belinda compartió que recibe mensajes por parte del vocalista de Cartel de Santa. La artista y actriz incluso mostró a la cámara un breve video que le envió Babo, donde rapea por unos segundos.

“Babo es un rapero mexicano muy cool. Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó está canción”, afirmó Belinda.

Becky G

El rapero mexicano lanzó el 13 de enero de 2023 la canción titulada “Piensa en mi”, la cual hace mención a Becky G, la cantante de reggaetón responsable de éxitos como “Mayores” y “Sin pijama”. En la canción de Babo, el rapero hace una mención explícita hacia la nacida en Inglewood, California:

“Le gustan OG’s como a Becky G

Cuando le hago scratch en el clítoris

Le provoco squirt, se la dejo ir

So deep, deep, deep

La pongo a gemir encima de mí”