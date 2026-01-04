Niños de 14 y 15 años estaban en el incendio del bar de Suiza; investigan uso de bengalas al interior (VIDEOS)

La policía de Suiza reveló que adolescentes de tan solo 14 y 15 años figuran entre las víctimas del incendio mortal en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, ocurrido durante la madrugada del 1 de enero de 2026, en plena fiesta de Año Nuevo.

Tragedia infantil en Suiza: adolescentes de 14 y 15 años entre las víctimas del incendio

Las autoridades del cantón de Valais identificaron 16 víctimas más, elevando el total a 24 de las aproximadamente 40 personas fallecidas y más de 100 heridas en la tragedia de Año Nuevo. Entre los recién identificados destacan un suizo de 14 años, dos de 15, dos de 16, uno de 17, dos italianos de 16 y un adolescente de 16 años con doble nacionalidad. Nueve de estas nuevas víctimas tenían menos de 18 años.

Las autoridades investigan si los controles de edad funcionaron correctamente en el bar Le Constellation, abarrotado de jóvenes celebrando. El fuego estalló alrededor de las 1:30 a.m., hora local, en un lugar donde la ley local permite el acceso a menores de 16 años después de las 22:00 horas, sólo si van acompañados de un tutor o adulto autorizado. La ley federal suiza autoriza la venta de cerveza y vino desde los 16 años, y licores desde los 18, según la Oficina Federal de Salud Pública.

New Year's Fire Kills 40 at Swiss Ski Resort Bar



A fire broke out around 1:30 a.m. on New Year's Day at Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland



Killing at least 40 people and injuring 119, mostly young partygoers aged 16 to 26.#SwissFire #CransMontana pic.twitter.com/s2XWMc2En4 — Sumit (@SumitHansd) January 3, 2026

VIDEOS: Así se incendió el bar Le Constellation en Suiza

La policía abrió una investigación contra los gerentes del bar por homicidio negligente, lesiones negligentes e incendio negligente. Uno de los copropietarios del bar Le Constellation, Jacques Moretti, declaró al medio local Tribune de Genève que “todo se hizo según las reglas” y que el establecimiento aprobó inspecciones tres veces en 10 años.

No obstante, testimonios de sobrevivientes y rescatistas pintan un panorama caótico: imágenes compartidas en redes sociales muestran a jóvenes que bailan bajo chispas de bengalas colocadas encima de botellas de champaña cerca del techo cubierto de espuma aislante.

Paolo Campolo, residente local, forzó una puerta trasera para liberar a personas atrapadas. Las autoridades centran su investigación en el rol de las bengalas usadas en la fiesta de Año Nuevo.

Le Constellation en Suiza tenía las condiciones perfectas para una tragedia en caso de incendio.



Otro gran factor fueron los tarados que se pusieron a grabar en lugar de salir prontamente.

https://t.co/PokGIwOcHg — Carlos González Baños (@GalgoGB) January 2, 2026

Crans-Montana se viste de luto: miles participan en marcha silenciosa por los jóvenes fallecidos

La juventud de las víctimas genera conmoción en Crans-Montana. El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, afirmó que muchos fallecidos estaban “llenos de planes, esperanza y sueños”. Hoy domingo 4 de enero de 2026, dolientes llenaron la misa en la Capilla Saint-Christophe. “Incontables personas se unen a nosotros – personas con el corazón roto”, dijo el obispo Jean-Marie Lovey, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

