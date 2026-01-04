Nicolás Maduro y sus nuevos compañeros de celda: de “El Mayo” a Caro Quintero

Un juicio contra Nicolás Maduro está por iniciar. Tras su captura en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos lo envió al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), una prisión conocida como el “infierno en la tierra”.

No se trata de una prisión común. Es aquí donde estuvieron presos el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán , líder del Cártel de Sinaloa, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

¿Qué otros presos están en la prisión donde llegó Nicolás Maduro?

En el Centro de Detención Metropolitano, los presos de alto perfil, son enviados a una zona denominada Unidad de Vivienda Especial.

En esta área las celdas tienen un máximo de 2 metros cuadrados, para que los presos estén aislados del resto de los internos.

Es en esta cárcel donde cinco de los narcotraficantes mexicanos más buscados están confinados, mismos que ahora serán compañeros de prisión con Nicolás Maduro, y estos son:



Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, quien en 2017 se separó de “El Mayo” y formó el Cártel de Caborca Servando Gómez Martínez “La Tuta”, fundador de La Familia Michoacana Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” Omar Treviño Morales, “EL Z42”, de Los Zetas



Baraja de narcos mexicanos: los 5 capos que pasan sus días en el mismo infierno en EU

¿Por qué fue detenido Nicolás Maduro en Venezuela?

Una acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York señala que Nicolás Maduro es señalado de la importación de toneladas de cocaína a la unión americana.

Estados Unidos acusó que Nicolás Maduro transportó cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas.

Además, lo relacionó con la entrega de pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela. El gobierno de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por los siguientes delitos:



Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos contra Estados Unidos