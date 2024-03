Bala perdida hiere a niña de 13 años en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

¡Tragedia en Chiapas! En San Cristóbal de las Casas, una menor de 13 años fue alcanzada por una bala perdida que logró traspasar las láminas de su vivienda; la niña se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital de Las Culturas debido a la gravedad de los daños.

Los trágicos hechos ocurrieron el fin de semana pasado en el barrio de San Diego, al sur de San Cristóbal de las Casas, cuando la menor se encontraba en su domicilio. En ese momento, comenzó a gritar debido al impacto de la bala, por lo que rápidamente fue trasladada al hospital.

“Lo qué pasó fue el viernes de madrugada, estábamos durmiendo en el barrio de San Diego, en la calle Pacheco Luna, estábamos durmiendo, tenemos una litera, ella duerme en la parte de arriba, mi hija tiene 13 años... Me dice, mami, aquí hay un agujero de donde está durmiendo Adriana, y dije Dios mío; venimos y yo no pensé que era tan grave, y me dicen que sí está la bala adentro sobre de la cara, y de ahí quedó internada”, narró Eloísa Vázquez, la madre de la joven.

Autoridades indagan bala perdida

Autoridades de San Cristóbal de las Casas dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para iniciar las indagatorias correspondientes y deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce desde dónde se accionó el arma de fuego.

Mientras tanto, la menor sigue ingresada en el Hospital de Las Culturas, donde se encuentra recibiendo atención médica debido al impacto de la bala. Su salud es estable, pero delicada, según los últimos reportes entregados a la familia de la niña.

En la calle, con lluvia y frío, familias esperan por conocidos ingresados en un hospital de Chiapas

El Hospital de Las Culturas en el que se encuentra la menor de 13 años herida de bala es conocido por las deplorables condiciones en que familiares deben esperar bajo la lluvia o sol por noticias de sus seres queridos, según pudo constatar Fuerza Informativa Azteca a través de un recorrido para Hechos Meridiano.