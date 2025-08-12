Bala perdida mata a mujer tras ataque armado; iba dirigida a un hombre en Coyoacán, CDMX

Una mujer perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado ocurrido en el cruce de las calles Amatl y Ocopan, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

El ataque era dirigido contra un hombre, quien resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital bajo custodia de la policía.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos fueron detectados por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, quienes reportaron disparos en la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una mujer de 24 años sobre la banqueta, con una herida de bala en la cabeza, y a un hombre de 21 años con lesión en el rostro.

Mientras que los paramédicos confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales, las autoridades acordonaron el área y dieron aviso al Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

Al herido se le encontró un arma de fuego corta y manchas de sangre, motivo por el cual fue atendido y trasladado al hospital en compañía de policías.

Las cámaras de vigilancia revelaron que el lesionado y otro hombre, de 20 años, intercambiaron disparos con los ocupantes de una motocicleta. Durante el tiroteo, la víctima mortal transitaba por la zona y fue alcanzada por un proyectil.

El segundo sujeto fue detenido y se le aseguró un arma de fuego tipo subametralladora, los dos y las armas confiscadas quedaron a disposición del Ministerio Público.

Mientras tanto, personal del C2 Sur continúa el seguimiento virtual de la motocicleta involucrada para dar con los responsables.

Este hecho ha generado consternación en la comunidad, pues una persona ajena al conflicto terminó perdiendo la vida en medio de la violencia armada.