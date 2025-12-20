¡Justicia para Eugenio! Caen presuntos implicados en homicidio de pollero en CDMX

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos como presuntos implicados en el asesinato de Eugenio, un pollero que fue baleado el 19 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX).

#CDMX | Se registró un tiroteo que dejó como saldo a un hombre sin vida en calles de la colonia Agrícola Pantitlán en Iztacalco.



🎥: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/iEfvaEVgcA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2025

El día de los hechos el hombre fue baleado junto con otro comerciante en la calle 4 y avenida Unión, de la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco. La víctima era un joven conocido en la colonia, quien según testimonios de vecinos, se caracterizaba por ser un hombre trabajador que iniciaba su jornada desde la madrugada.

Cámara grabó a sicarios disparando contra pollero en CDMX

Personal de la SSC analizó los videos del circuito cerrado del establecimiento comercial de venta de pollo, así como las del Centro de Comando y Control (C2) Norte.

Mediante dicho trabajo, observaron que dos sujetos dispararon en contra de los comerciantes y uno de ellos cayó al piso, mientras el segundo resultó herido, y enseguida salieron del local y abordaron un automóvil color gris.

Una versión apunta a que Eugenio no era el objetivo del ataque y reportes preliminares indican que los agresores llegaron hasta la mitad de la calle y comenzaron a disparar contra los locales, pero el ataque iba dirigido a un comercio de venta de carne contiguo.

Detenidos tras homicidio de pollero traían droga al ser capturados

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a las tres mujeres y un hombre, en posesión de más de 100 bolsas de aparente droga.

El vehículo implicado fue ubicado en Avenida Unión y la calle 5, con una conductora, de 29 años de edad, a quien tras una revisión, le aseguraron 20 bolsas plásticas de una hierba verde y seca similar a la marihuana, un teléfono celular y dinero.

Mientras que en la Calle 4 y Prosperidad, de la misma colonia, policías observaron a dos mujeres y un hombre que al notar la presencia policial, adoptaron una actitud desafiante e iniciaron agresiones verbales en contra de los oficiales.

Los detenidos son dos mujeres de 31 y 54 años de edad y un hombre de 29 años, a quienes les hallaron 98 bolsas de aparente marihuana, tres equipos de telefonía celular y dinero.

Los cuatro, junto con la aparente droga asegurada y el vehículo relacionado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

