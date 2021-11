Por balacera en concierto, suspenden presentación en Chimalhuacán

Un concierto en el Recinto Ferial de Chimalhuacán, Estado de México, del grupo de banda Gerardo Díaz y su Gerarquía, fue interrumpido por una balacera que hirió a dos músicos de dicha agrupación.

La noche del viernes 19 de noviembre, se estaba llevando a cabo dicho concierto cuando fue interrumpido por varias detonaciones de armas de fuego.

En el escenario, se encontraba Gerardo Díaz y su banda, pues apenas iban a tocar su segunda canción de la noche, cuando se escucharon los primeros disparos de la balacera.

El cantante y los demás integrantes tuvieron que salir corriendo del escenario, pues dos de ellos resultaron lesionados por rozones de bala, un músico y una persona del staff técnico.

El grupo ya no regresó al escenario para continuar con el concierto, por considerar que no existían las medidas de seguridad necesarias. Pese al suceso, no hubo detenidos.

En #Chimalhuacán, #Edomex, un baile popular encabezado por Gerardo Díaz y su banda tuvo que ser suspendido debido a que se desató una balacera. pic.twitter.com/hSVH3MhOnu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 22, 2021

Publican en redes sociales la balacera en el concierto

En redes sociales, se publicaron varios videos en los que los asistentes al concierto grabaron el momento en el que inicia la balacera, por lo que se escuchan las detonaciones de una pistola .

En uno de esos videos, se aprecia una expresión de confusión del cantante Gerardo Díaz y su banda al percatarse de los disparos, pero continúaron tocando.

Segundos más tarde, se ve que el staff del concierto toma del brazo al cantante para retirarlo del escenario y los demás integrantes lo siguen a la salida.

Más tarde, después de la balacera, el cantante, Gerardo Díaz utilizó la cuenta de Instagram de la agrupación para exhibir lo sucedido en su concierto.

“Mi gente de Chimalhuacán ya no pudimos seguir con el show anoche debido a que una persona en exceso de ebriedad que sacaron los organizadores del evento se enojó y tiró balazos a las pantallas del escenario y las esquirlas les pegaron a 2 de nuestros compañeros”, escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

En el mismo video, señaló que sus compañeros fueron heridos por el roce de las balas , uno de ellos muestra una herida en su cabeza y el otro de los músicos, en su espalda.