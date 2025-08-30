¡Violencia en Sinaloa! Balacera deja tres muertos y tres heridos en Hospital Civil de Culiacán; hay menores de edad

¡Tragedia en Sinaloa! La noche del pasado 29 de agosto 2025, se registró una balacera en el Hospital Civil de Culiacán por un grupo armado; el ataque dejó tres muertos y tres heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando familiares de pacientes se encontraban en la sala de espera.

Reportan una menor de edad entre los heridos en balacera en Sinaloa

Informes revelan que un grupo de hombres armados llegaron al Hospital Civil a bordo de un vehículo, y comenzaron a disparar a las personas que se encontraban en el lugar; el vehículo en el que viajaban fue abandonado en el lugar.

Tras el ataque armado, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de tres hombres, quienes fueron identificados como:



Jorge Armando, de 32 años

José Ramón, de 38 años

Rubén, de 61 años de edad

Por otro lado, las personas heridas fueron identificadas como Heldia u Víctor, de 47 años, así como Brianna, niña de 14 años de edad. Hasta ahora se desconoce el estado de salud de las víctimas.

Encuentran vehículo abandonado afuera del Hospital Civil de Culiacán

La zona fue acordonada por elementos policiacos y militares, quienes localizaron un vehículo abandonado con impactos de bala en las inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán.

De acuerdo con las investigaciones, una de las personas fallecidas, así como dos de los heridos, eran familiares de un paciente que había sido internado en la clínica a causa de una herida de bala en una pierna.

¿Qué hacer en caso de una balacera?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

