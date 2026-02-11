“Mete a los niños": VIDEO de balacera entre federales y grupo armado tras operativo en El Limoncito, Sinaloa

Un operativo de fuerzas federales derivó en una balacera la mañana de este miércoles 11 de febrero en El Limoncito, comunidad ubicada en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, Sinaloa .

El operativo en El Limoncito incluyó despliegue por aire y tierra, con participación de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Videos difundidos en redes sociales muestran helicópteros artillados sobrevolando la zona mientras se escuchan ráfagas de disparos

¿Qué se sabe sobre el operativo en El Limoncito, Sinaloa?

De acuerdo con reportes preliminares, el operativo en El Limoncito, Sinaloa , inició desde las primeras horas del día, cuando elementos federales ingresaron a la comunidad con apoyo aéreo. Vecinos observaron el movimiento de unidades y personal armado desplegado en distintos puntos del poblado.

En videos grabados por habitantes de El Limoncito, se aprecia un helicóptero de la Marina sobrevolando a baja altura mientras se escuchan detonaciones de arma de fuego.

En una de las grabaciones, un hombre grita: “Mete a los niños”, mientras otras voces piden a menores permanecer en el suelo y alejarse de puertas y ventanas durante el operativo.

La zona de El Limoncito, Sinaloa, permanece bajo vigilancia militar después del operativo, con elementos resguardando accesos y patrullando caminos.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha detallado oficialmente los resultados del operativo ni el objetivo específico de la intervención.

Operativo apunta ocho criminales detenidos

Aunque el operativo generó una fuerte movilización, las autoridades no han confirmado de manera pública el número de personas detenidas o si hubo lesionados. Versiones locales indican que al menos ocho personas fueron aseguradas tras el enfrentamiento en El Limoncito.

Vecinos de la comunidad continúan atentos ante la presencia de fuerzas federales en la zona, mientras esperan que se informe con claridad el alcance del operativo en Sinaloa.