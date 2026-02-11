Esperaba el camión para ir a trabajar y desapareció en Sinaloa: Buscan a Pablo Osorio Sánchez

La desaparición de Pablo Osorio Sánchez , ingeniero civil de 26 años, ocurrió el 23 de enero en Concordia, Sinaloa , el mismo día y en la misma zona donde se reportó la privación de la libertad de diez mineros . A casi tres semanas, no existe información oficial sobre su paradero.

Mientras las autoridades confirmaron que cinco cuerpos localizados en una fosa clandestina el 3 de febrero corresponden a los mineros desaparecidos, la familia de Pablo continúa sin respuestas. Su caso fue expuesto este miércoles en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; donde su madre, Socorro Osorio, pidió apoyo para localizarlo con vida.

Último contacto de Pablo Osorio Sánchez antes de la desaparición

Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil originario de Tlaxiaco, Oaxaca, realizaba su residencia profesional en Sinaloa. El 23 de enero, alrededor de las 08:30 horas, se encontraba en una parada de camiones en la carretera a Villa Unión cuando habló por teléfono con su novia.

“Hasta este momento no sé nada de él”, declaró Socorro Osorio en entrevista con los conductores. Según explicó, la llamada se interrumpió después de que la joven escuchara ruido de un vehículo y a Pablo preguntando si “lo podían arreglar allí".

“Yo vine aquí porque quiero que encuentren a mi hijo, no sé nada de él. Nos dijeron que la novia de él se comunicó el viernes en la mañana.

“Como a la una yo le mandé un mensaje, pero no lo recibió. Su novia sólo escuchó que estaba hablando con otras personas y él dijo que si lo podían arreglar allí, que se escuchó un ruido de carro y hasta allí", expresó.

Señalamientos sobre la atención de autoridades

Durante la conversación en Hechos AM, Socorro relató que acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia, pero la atención no fue inmediata. Indicó que tuvo que regresar en distintas ocasiones y esperar varias horas.

“Yo fui el martes en la mañana y no me atendieron. Me dijeron que yo fuera a Oaxaca o a Puebla, pero como yo soy una persona que no tiene recursos, ¿con qué me voy a mover? Entonces agarré y volví el miércoles a las 09:00 horas; me vinieron a atender hasta las 18:00 h.

Maurilio Santiago, abogado del Centro de Derechos Humanos y representante legal del caso, informó que promovieron una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir avances en la investigación.

“Sí, efectivamente, la señora Socorro llegó a la oficina y, pues, nosotros inmediatamente ese mismo día promovimos una acción urgente al Comité de Desaparición Forzada de la ONU y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; como sociedad civil tenemos muchas limitaciones, pero sí sabemos en qué momentos recurrir a organismos internacionales.

“Es muy importante que las fiscalías, los gobiernos municipales estatales, sobre todo en todo el país, sean sensibles a esta situación, porque acuden a una agencia del Ministerio Público y lo primero que hacen es decirles que aquí no ocurrió el hecho”, expresó Maurilio Santiago.

Exigen avances en la investigación

La desaparición de Pablo Osorio Sánchez sigue abierta. Su madre viajó a la Ciudad de México para visibilizar el caso y pedir resultados concretos a las autoridades.

Cualquier información que contribuya a su localización puede ser clave para su familia.