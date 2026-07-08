Ataque armado en una barbería de la colonia Morelos deja dos personas muertas

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomó conocimiento de un reporte de disparos al interior de una barbería localizada en la calle Tenochtitlán, de la colonia Morelos en la Ciudad de México (CDMX), tras el cual dos personas perdieron la vida. El ataque que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido directo.

Ataque armado en barbería de Tepito

Un ataque armado registrado al interior de una barbería en la colonia Morelos dejó un saldo de dos personas muertas y una más lesionada, así lo informaron autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Teonochtitlán, casí esquina con Peñón, en el barrio de Tepito, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras escuchar más de 10 detonaciones, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Tras recibir el reporte, policías acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de servicios de emergencia para atender a las víctimas.

#IMPORTANTE 🔴 Balacera en Tepito deja dos personas muertas y una más lesionada 🚨



Los hechos ocurrieron dentro de una barbería ubicada en la calle Tenochtitlán, casi esquina con Peñón, #CDMX, donde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego ⚠️



Vecinos alertaron a las… pic.twitter.com/H0B2qvoV4I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Paramédicos informaron que dos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaban con signos vitales, mientras que una tercera resultó lesionada.

Según los primeros reportes, el ataque habría sido directo. Por ello, la SSC dio parte al agente del Ministerio Público, quien realizará las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Investigan balacera en Tepito

La zona fue acordonada por elementos de la policía para facilitar las labores periciales. Personal de servicios periciales ingresó al inmueble con equipo de protección para realizar el levantamiento de indicios.

La SSC informó que ya se lleva a cabo la búsqueda de los probables responsables mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la zona, mientras la Fiscalía capitalina inició las investigaciones. Hasta el momento no hay personas detenidas y se analizan cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.