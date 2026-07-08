VIDEO: Así detuvieron al exdirector de Pemex en CDMX; ¿de qué lo acusan?

Víctor "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) luego de de ser acusado por su esposa María Felicia Jiménez de agredirla físicamente, hechos que quedaron registrados en video.

El video en el que se le muestra agrediendo a su pareja fue difundido en redes sociales recientemente, aunque de acuerdo con el registro de la grabación, los hechos ocurrieron el 15 de marzo de 2026 en una casa en el estado de Morelos.

Funcionario del Gobierno Federal es exhibido en un video a través de redes sociales por golpear a su actual esposa dentro de su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos.



La víctima señala al presunto responsable como un funcionario público y pide medidas de protección para ella y… pic.twitter.com/lvjCoFdvGt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 27, 2026

Esposa de exdirector de Pemex acusó violencia en su matrimonio

El exservidor público fue denunciado por su pareja ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México el 29 de junio de 2026.

María Felicia Jiménez presentó una denuncia contra Víctor "N" por violencia física y emocional durante su matrimonio, y acudió ante la fiscalía capitalina, porque de acuerdo con ella, ha vivido más episodios de violencia por parte de él desde el año 2022.

Video: así fue detenido el exdirector de Pemex

Víctor "N" fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a las 05:32 horas, en la calle Monte Albán 20, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

El exfuncionario público del gobierno federal es investigado por su probable participación en hechos constitutivos de violencia familiar cometidos en agravio de su pareja, de acuerdo con la fiscalía capitalina.

Según las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión.

#IMPORTANTE 🚨⚖️ Así fue la detención de Víctor “N”, exdirector de Pemex, en la #CDMX



El exfuncionario fue detenido por agentes de la Policía de Investigación tras una denuncia presentada por su esposa, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente se observa una… pic.twitter.com/BKorD5xrsl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Trasladarán a Morelos a exdirector de Pemex

A partir de estos hechos, se estableció la probable participación de Víctor “N” y se giró una orden de aprehensión en su contra.

Víctor “N” fue llevado al Penal de Atlacholoaya, en el Municipio de Xochitelec, Morelos, para ser presentado en las próximas horas ante un juez de control quien definirá su situación jurídica por el delito de violencia familiar.