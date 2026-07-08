Liberan a exagente acusado de participar en el homicidio de Luis Donaldo Colosio

Fue liberado Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), acusado de haber participado en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994.

Un juez consideró que no hay pruebas que lo incriminen como un segundo tirador, ni tampoco alguna que lo relacione con Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial.

Delito prescribió y FGR no puede apelar decisión

Además se señaló que el delito del que se le acusa prescribió hace 12 años. Luego del fallo del juez, la Fiscalía General de la República (FGR) ya no puede apelar la decisión.

La única manera de revocar esta decisión es a través de un amparo que tendría que ser tramitado por la familia del excandidato.

Reviven caso Mario Aburto para investigar si fue torturado

En marzo de 2026, una resolución judicial abrió la posibilidad de que la FGR investigue presunta tortura en contra de Mario Aburto Martínez.

El candidato presidencial del PRI fue asesinado a balazos el 23 de marzo de 1994 en un mitin político en Tijuana, Baja California, pero en este caso se ha mencionado una supuesta tortura a Mario Aburto por el magnicidio de Colosio Murrieta.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó revocar la sentencia emitida por una jueza federal que le negó un amparo a Mario Aburto Martínez, con el que trató de revertir la determinación de la FGR de no proceder penalmente contra personas que presuntamente lo torturaron, argumentando que no se encontraron indicios de que fuera torturado durante su detención y traslado.

En esta nueva determinación, se ordena que se reponga el procedimiento y se notifique a quienes están señalados como indiciados en la averiguación previa y se vuelva a emitir la sentencia.

¿Cómo mataron a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia?

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue acribillado en un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, cerca de las 19:10 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Uno de los asistentes puso un revólver calibre .38 cerca del oído derecho del candidato y le disparó, pero después Colosio recibió otro impacto en el abdomen.

Mario Aburto fue detenido en el lugar de los hechos y señalado por el gobierno como el responsable del delito. Posteriormente fue sentenciado a 45 años de prisión, pero él asegura que fue torturado y amenazado para declararse culpable, pues sostiene y afirma ser inocente:

"Todas las futuras generaciones vean cómo fue en realidad y que fui un chivo expiatorio de ese caso y que en realidad soy inocente y sobre todo que no vuelva a suceder un caso similar", declaró.

