Balacera en CDMX: Policías mandan al hospital al ladrón tras repeler agresión en la GAM

Una persecución por el robo a un automovilista en la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), terminó en una balacera que dejó a uno de los presuntos ladrones herido y a tres hombres detenidos, entre ellos un menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que el enfrentamiento se desató cuando los sospechosos dispararon contra los oficiales, quienes repelieron la agresión "al ver en riesgo su vida".

Asalto en la colonia Nueva Atzacoalco, en la GAM

La emergencia se activó cuando los monitoristas del C2 Norte alertaron a los policías en campo sobre un robo en proceso en la calle 313 y la avenida Periférico. Al llegar al lugar, un ciudadano de 41 años informó que, mientras viajaba con su acompañante, tres sujetos los interceptaron.

El afectado relató que los delincuentes los amagaron con un arma de fuego y los despojaron de una cartera y dos teléfonos celulares, para después huir.

Persecución y enfrentamiento a tiros con la Policía de CDMX en la GAM

Con las características físicas y de vestimenta de los responsables, y con el apoyo del C2 Norte, los oficiales iniciaron la búsqueda por la zona. Calles adelante, lograron localizar a los sospechosos y les marcaron el alto.

En ese momento, uno de los presuntos ladrones desenfundó una pistola y disparó directamente contra los policías. Al ver en riesgo su vida, uno de los oficiales repelió la agresión e hirió al atacante.

Tras el tiroteo, se logró la detención de los tres implicados: un joven de 17 años, uno de 22 y el presunto agresor de 29 años. Este último, quien resultó con una lesión de bala en tibia y peroné, fue trasladado a un hospital en calidad de detenido.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En una rápida respuesta por el robo a un automovilista en la alcaldía @TuAlcaldiaGAM, emitida por los operadores del #C2 #Norte, personal de la #SSC detuvo a tres hombres, posiblemente implicados en el ilícito, en posesión de un arma de fuego y las… pic.twitter.com/Oydu3as96E — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2025

En el lugar se aseguró un arma de fuego corta con cachas de madera y se recuperaron la cartera y los dos teléfonos celulares robados. Los otros dos detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.

Como marca el protocolo, el oficial que repelió el ataque también fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa.