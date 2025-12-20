Socavón de 3 metros en Naucalpan: medidas de seguridad ante riesgo para conductores en Río Hondo

Los usuarios que transitan habitualmente por la demarcación mexiquense de Naucalpan de Juárez encaran actualmente una situación de riesgo crítico. El punto de conflicto se localiza específicamente en el paso elevado denominado Río Hondo, situado dentro de la comunidad de San José Río Hondo. En esta zona, la integridad física de quienes se desplazan en vehículos motorizados se encuentra bajo una amenaza constante debido al deterioro repentino del pavimento .

Naucalpan enfrenta un riesgo crítico por un socavón en el puente Río Hondo

La problemática se originó a raíz de la formación de una oquedad de gran magnitud justo en la sección de la estructura que atraviesa el afluente. Este boquete, que presenta una circunferencia aproximada de tres metros, ha encendido las alarmas de las autoridades locales y de los residentes que utilizan esta vía de comunicación diariamente. La falla en la superficie de rodamiento representa un obstáculo mayor que podría derivar en consecuencias lamentables si no se toman las precauciones pertinentes.

Para mitigar la posibilidad de que ocurra algún percance vial o una fatalidad, se han implementado medidas de seguridad inmediatas. El área donde se sitúa el agujero ya fue delimitada y resguardada mediante el uso de cintas y vallas preventivas. Este acordonamiento busca advertir a los tripulantes sobre el hundimiento, evitando que algún neumático caiga en la brecha y provoque un siniestro de proporciones considerables dentro del municipio.

Medidas de seguridad implementadas para proteger a los conductores en la zona afectada

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvaguardar la vida de las personas, las afectaciones operativas son inevitables y severas. La movilidad en este sector de la entidad se ha visto reducida drásticamente, impactando tanto a quienes manejan automóviles particulares como a los choferes de unidades destinadas al traslado colectivo de pasajeros. La logística del camino se ha complicado, puesto que solo se mantiene habilitada una franja de circulación para permitir el flujo de todos los motores que requieren cruzar hacia el poblado vecino.

Esta restricción de espacio en la pasarela vehicular generará, de manera sistemática, un avance pausado y congestionamientos prolongados durante las próximas horas. La saturación del único carril operativo provocará que los tiempos de traslado se incrementen notablemente, convirtiendo el tránsito en una tarea compleja para los ciudadanos. Se exhorta a todos los conductores a extremar cuidados y mantener la vigilancia al aproximarse al puente, respetando las señales de advertencia colocadas para rodear el hundimiento.

La vigilancia en San José Río Hondo permanecerá activa mientras se evalúa la estabilidad de la edificación afectada. Por ahora, el escenario se mantiene como una advertencia vigente para la población, subrayando la importancia de manejar con cautela ante la presencia de esta falla asfáltica que ha mermado la capacidad de respuesta del sistema vial en esta zona de Naucalpan.

