Roban casi 300 mil pesos de limosna de una iglesia en Tlajomulco, Jalisco (VIDEO)

Sin temor a Dios. Unos sujetos se roban 293 mil pesos en efectivo que correspondía a la limosna de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Los dos sujetos que entraron a cometer el robo, fueron captados por cámaras de seguridad del templo.

¿Cómo ocurrió el robo en la parroquia de La Calera?

Vecinos de La Calera señalaron que durante la madrugada se escuchó el repique de campanas de la Parroquia, algo que dijeron era inusual, por lo que de inmediato se dirigieron a la iglesia ubicada en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Deportiva.

Dentro encontraron un escenario de desorden. Según el párroco José Reyes Lugo Lara, los responsables ingresaron por una bóveda, forzaron accesos y revisaron distintas áreas del inmueble hasta localizar una bolsa donde se resguardaba el dinero de las limosnas.

¿Cuánto dinero fue robado del templo en Jalisco?

De acuerdo con el sacerdote, los delincuentes lograron llevarse aproximadamente 293 mil pesos que pertenecían a la parroquia.

De acuerdo con el sacerdote, él no escuchó nada extraño, pero al pararse al baño descubrió un desorden en una parte del recinto por lo que pensó que algo no estaba bien, de inmediato fue a revisar el templo completo y descubrió que le habían robado el dinero de la limosna.

Las cámaras de videovigilancia del templo captaron a dos hombres jóvenes, quienes ya fueron identificados en las grabaciones. Las imágenes ya forman parte de las evidencias entregadas a las autoridades, con la esperanza de que permitan ubicar y detener a los responsables.

El párroco José Reyes Lugo dijo: "Eran dos personas, ya los vieron en las cámaras. Son jóvenes, me empieza a dar corajito"

La comunidad espera que la Fiscalía de Jalisco avance en las indagatorias y utilice los videos de seguridad para esclarecer el caso. Aseguran que vulneraron la tranquilidad del pueblo.