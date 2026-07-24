Se peleaban una obra carretera y terminaron en balacera en Villa del Carbón

Una presunta disputa por el control de una obra carretera terminó en balacera en los límites de Villa del Carbón y Nicolás Romero, Estado de México. Un ataque armado dejó dos personas sin vida y cuatro más lesionadas, mientras las autoridades investigan si el hecho está relacionado con un conflicto entre grupos sindicales.

La agresión ocurrió en el paraje Los Molinos, donde se realizaban trabajos de rehabilitación sobre la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero. Tras las detonaciones, la zona fue asegurada por corporaciones de seguridad y el Ejército Mexicano, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones.

¿Qué ocurrió en la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero?

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de la obra realizaban labores de rehabilitación cuando un grupo de personas llegó en varios vehículos y comenzó a disparar.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Policías municipales de Villa del Carbón y Nicolás Romero acudieron al sitio junto con paramédicos de la Cruz Roja.

#VilladelCarbón dos personas sin vida y tres lesionados deja un tiroteo entre presuntos integrantes de sindicatos.



La Fiscalía del #Edomex inició las investigaciones!!! pic.twitter.com/uXnJIVQeUy — Daniel de Rosas (@danielderosastv) July 24, 2026

Al llegar, encontraron a seis personas con heridas de arma de fuego. Dos de ellas ya habían fallecido, mientras que cuatro fueron trasladadas para recibir atención médica.

¿Cuál sería el motivo de la balacera?

Las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta disputa entre integrantes de la CTM y el sindicato "Julio Sánchez", quienes aparentemente buscaban el control de los trabajos de la obra.

Sin embargo, la FGJEM será la encargada de determinar si este conflicto fue el origen del ataque y de identificar a los responsables.

Operativo y cierre de la carretera en Villa del Carbón

Después de la agresión, policías estatales, municipales y elementos del Ejército desplegaron un operativo en la zona para resguardar el lugar de los hechos.

Peritos realizaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

La carretera permaneció cerrada por más de cuatro horas en ambos sentidos, lo que afectó la circulación entre Villa del Carbón y Nicolás Romero. Al concluir las diligencias, únicamente quedaron las cintas de acordonamiento y algunas veladoras colocadas en memoria de las víctimas.

