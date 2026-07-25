Golpean y agarran a palazos al periodista Pablo Ávila en Colima

El periodista Pablo Ávila Martínez, director del medio local El Alacrán, fue agredido la mañana de este viernes afuera de su domicilio en Tecomán, Colima, por tres hombres que, según su testimonio, lo atacaron con palos y un arma de fuego frente a su esposa e hijos.

El comunicador sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y requirió atención médica. Tras la agresión, solicitó protección a las autoridades municipales y estatales, al considerar que el ataque fue una advertencia relacionada con su labor periodística, la cual ha desempeñado por más de 14 años.

¿Cómo ocurrió la agresión contra el periodista Pablo Ávila?

De acuerdo con el propio periodista, el ataque ocurrió cuando salía de su vivienda acompañado de su familia. En ese momento fue interceptado por dos hombres, mientras un tercero permanecía cerca del lugar.

Ávila relató que recibió golpes en la cabeza, el brazo, la muñeca y el rostro, lesiones que le provocaron suturas, principalmente en el labio y la cabeza.

Aunque continúa en recuperación, aseguró que lo más difícil no fueron las heridas físicas, sino el impacto emocional que el ataque dejó en su familia.

"Lamentablemente por ejercer nuestra profesión y mantener informada a la sociedad hoy vivimos este tipo de agresiones", expresó.

¿Qué dijo Pablo Ávila tras el ataque?

Horas después, el periodista difundió un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y confirmó que tanto él como su familia se encuentran fuera de peligro.

Afirmó que desconoce quién ordenó la agresión y dijo no estar interesado en especular sobre los responsables, aunque lamentó que la violencia haya alcanzado a quienes ejercen el periodismo.

También reiteró que durante su trayectoria siempre ha trabajado con responsabilidad y respeto, con el único objetivo de mantener informada a la ciudadanía.

Exigen investigación y protección para periodistas en Colima

Tras conocerse la agresión, la organización Perfiles, Periodismo con Identidad condenó el ataque y señaló que ninguna diferencia de opinión justifica la violencia contra quienes informan.

En su posicionamiento, exigió que el caso sea investigado y sancionado conforme a la ley, además de advertir que este tipo de hechos reflejan el contexto de vulnerabilidad que enfrentan periodistas y comunicadores en México.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) en Colima también manifestó su solidaridad con Pablo Ávila y su familia.

El partido pidió una investigación pronta, profesional y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune. Además, señaló que ningún periodista debe ser agredido por ejercer su labor y llamó a garantizar condiciones de seguridad para el libre ejercicio del periodismo en el estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer avances en la investigación.