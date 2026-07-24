¡Golpe al bolsillo en Edomex! Precio de kilo de papa se duplica y afecta a familias

El costo de la canasta básica continúa ajustando el presupuesto de las familias en el Estado de México, siendo la papa uno de los insumos esenciales que registra los incrementos más drásticos en lo que va del año. En los centros de abasto y mercados del Valle de Toluca, comerciantes y consumidores confirman que el precio de este tubérculo ha llegado a duplicarse en comparación con los primeros meses de 2026, impulsado principalmente por la escasez del producto a nivel nacional y la transición de las temporadas agrícolas en las zonas de cultivo.

¿Cuánto cuesta el kilo de papa en Edomex?

De acuerdo con testimonios de locatarios de la región, el kilo de papa pasó de venderse en un promedio de 20 pesos durante el mes de enero a cotizarse entre los 40 y hasta los 45 pesos en el mes de julio. Comerciantes como Maribel Alvarado Gutiérrez señalan que este es el pico más alto registrado en el último año, pues en el mismo periodo de 2025 el kilogramo oscilaba entre los 28 y 30 pesos. La razón principal de esta disparada en el costo radica en el fin de la cosecha de la papa proveniente de Los Mochis, Sinaloa, y la baja producción que ha ingresado desde los campos del propio Estado de México.

La constante subida de precio en los alimentos ha transformado radicalmente las dinámicas de compra de las familias mexiquenses. Ante la imposibilidad de surtir las listas del supermercado o los tianguis con las cantidades habituales, la ciudadanía ha optado por racionalizar sus adquisiciones de manera drástica. Los locatarios reportan que el cliente promedio ya no pide el kilo completo de papa o cebolla, sino que selecciona de dos a tres piezas para cubrir únicamente la comida del día, situación que con frecuencia genera momentos de tensión en los mostradores por el impacto del cobro final.

El comportamiento del resto de los perecederos muestra un panorama mixto pero predominantemente al alza dentro del mercado local. Analistas y oferentes destacan que productos indispensables para la dieta diaria como la cebolla, el limón y el aguacate registran aumentos significativos de entre el 20% y el 30%.