Balacera contra ministeriales en Zuazua, Nuevo León deja un muerto y un detenido

Un presunto delincuente abatido y otro más detenido fue el saldo de una intensa balacera registrada la tarde de este miércoles en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, luego de que los criminales atacaron a agentes ministeriales y estos repelieron la agresión.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Del Valle, específicamente sobre la calle Rincón, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaban labores de investigación relacionadas con un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido días atrás en el municipio de Ciénega de Flores.

Agentes ministeriales realizaban investigaciones en Zuazua cuando fueron atacados

De acuerdo con información preliminar, los agentes se encontraban en la zona complementando la carpeta de investigación, luego de que recientemente fuera liberada una persona que presuntamente había sido privada de su libertad. Las diligencias se desarrollaban de manera regular cuando la situación dio un giro violento.

Durante estas labores, una camioneta con varios hombres armados arribó al sitio y, sin mediar palabra, comenzó a disparar en contra de los elementos de la Fiscalía. La agresión directa obligó a los agentes ministeriales a repeler el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos que alertó a vecinos del sector.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron atacados a balazos durante un operativo en Zuazua. La Fiscalía informó que un hombre fue abatido y una persona detenida. No se reportan agentes lesionados. ⚖️🚔 https://t.co/N2nDVsuLhK pic.twitter.com/r0Itxxe44K — INFO7MTY (@info7mty) February 11, 2026

Un muerto y un detenido tras el enfrentamiento en Zuazua

Como resultado del enfrentamiento armado , uno de los presuntos agresores perdió la vida en el lugar, mientras que otro fue detenido por las autoridades. De manera extraoficial, se presume que el resto de los ocupantes del vehículo logró darse a la fuga, aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras los hechos, se implementó un operativo de búsqueda en la zona y sectores aledaños para intentar localizar a los posibles implicados que lograron huir.

El sujeto detenido fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde en las próximas horas se definirá su situación legal. En tanto, el cuerpo del hombre abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

🚨FISCALÍA INFORMA 🚨



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa que, mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, se encontraban realizando un operativo en el municipio de Zuazua,… pic.twitter.com/NidcFDRGNV — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) February 11, 2026

En el sitio se desplegó un amplio operativo de seguridad, con la participación de elementos de la Policía Municipal de Zuazua y Fuerza Civil, quienes acordonaron el área para facilitar las labores periciales.

Además, se realizaron recorridos de vigilancia por tierra y aire, con el apoyo del helicóptero de la policía estatal, lo que generó expectación entre los habitantes del fraccionamiento.

