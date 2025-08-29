Una balacera se registró esta noche en calles de la Ciudad de México (CDMX), donde policías fueron atacados por un sujeto en un vehículo, sin embargo, un hombre que se encontraba cerca de la zona de la agresión fue alcanzado por un disparo en la cabeza y murió.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encontraban realizando un recorrido de seguridad y seguimiento a una camioneta, posiblemente relacionada en actividades ilícitas, cuando los disparos comenzaron.

Policías de CDMX fueron amenazados por sujetos en una camioneta

Cuando llegaron a la calle Lago Gascasonica, de la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron amenazados por los tripulantes de la camioneta, muy cerca del Panteón Alemán y la Calzada México-Tacuba, y del Metro Panteones de la Línea 2.

El conductor del vehículo disparó contra los policías quienes, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión e iniciaron con la persecución de la camioneta, cuyo conductor aceleró y continuó disparándoles, sin embargo, un hombre que transitaba por la zona resultó herido.

Conductor de camioneta fue detenido tras persecución en Azcapotzalco

Fue en la alcaldía Azcapotzalco donde los oficiales continuaron con la persecución a pie del conductor de la camioneta, quien intentó ingresar a un domicilio, sin embargo, con el apoyo de otros equipos de trabajo, fue detenido.

El sujeto y la camioneta asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso; en tanto, los policías también fueron presentados para rendir su declaración.

El hombre, de aproximadamente 30 años de edad, fue atendida por paramédicos que acudieron al lugar y lo diagnosticaron sin signos vitales por herida de bala en la cabeza, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar con las indagatorias que deriven.

