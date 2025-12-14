Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero y desvío de más de 73 millones de pesos

Este domingo 14 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de César Duarte por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con las autoridades, el exgobernador de Chihuahua habría desviado recursos públicos por 73 millones 925 mil 995 pesos, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

¿Por qué la FGR vinculó a proceso a César Duarte?

La FGR dio a conocer que el exmandatario estatal es investigado por un esquema de lavado de dinero que operó mientras estuvo al frente de Chihuahua.

La imputación señala que entre 2011 y 2014, el gobierno de Chihuahua envió casi 97 millones de pesos a dos empresas donde Duarte figuraba como accionista, entre ellas: Unión Ganadera Regional "División del Norte" y Financiera de la División del Norte, SOFOM.

De ese dinero, alrededor de 73 millones fueron movidos en varias operaciones bancarias para ocultar su origen y repartirlos entre distintas personas y empresas, según la FGR.

Es por ello, que tras la vinculación la jueza estableció un plazo de seis meses de investigación complementaria. Es decir, hasta junio de 2026 la Fiscalía General de la República (FGR) como la defensa deberán aportar más datos de prueba.

Cargos que enfrenta César Duarte

E l exfuncionario fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022. Sin embargo, en ese momento Estados Unidos solo autorizó que enfrentara cargos por p eculado y asociación delictuosa .

Pero en octubre de 2024, el gobierno mexicano solicitó formalmente ampliar dicha autorización para incluir el delito federal de lavado de dinero. Esta excepción, conocida como la “regla de especialidad”, fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

Por ello, la FGR a pudo ejecutar la orden de aprehensión que estaba pendiente y presentar a Duarte ante la justicia federal. Con este nuevo caso, el exgobernador acumula ya tres procesos penales desde que fue extraditado a México.