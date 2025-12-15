VIDEO: Policías de CDMX interceptan en motonetas y bolsean a conductores en Tepito

Un nuevo caso de abuso y corrupción ha generado indignación en una de las zonas más emblemáticas de la CDMX. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana , adscritos al sector Morelos, fueron exhibidos en video mientras presuntamente extorsionaban a un motociclista en pleno corazón del Barrio Bravo de Tepito, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos, captados por una de las víctimas, ocurrieron en el cruce de las calles Jarciería y Panaderos. Un grupo de uniformados en motoneta detuvo a los jóvenes bajo el argumento de que el conductor no hizo alto cuando se le indicó y no contaba con la documentación requerida.

Video de la extorsión a motociclista en Tepito

En lugar de proceder con la sanción administrativa correspondiente, los oficiales optaron por exigir dinero a cambio de dejarlos ir. El video muestra el momento exacto en que un agente, a bordo de la unidad con matrícula MXCH31, intimida a los ciudadanos.

La #SSC informa:



Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa que dos motociclistas son detenidos por elementos de esta Secretaría, quienes reciben dinero en efectivo, se informa que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó…

“¿Qué pedo cabrón, antes de que la abordemos quieren hacer algo carnal? ¿La clavamos entonces?… Saca eso sin pedos”, se escucha decir al oficial.

Lo que más ha encendido las críticas en redes sociales es la acción física del policía. En la grabación se observa cómo el oficial introduce la mano directamente en la bolsa del motociclista para extraer los billetes, actuando más como un asaltante que como una autoridad.

Mientras los jóvenes intentaban negociar que se redujera el monto, el policía sentenció: "Bueno uno y medio y con eso vámonos… pégate más, compáctate más para que tú veas", refiriéndose a ocultar la entrega del efectivo.

Policías de la #SSC_CDMX, adscritos al sector Morelos, fueron captados extorsionando a un motociclista en #Tepito.



Un uniformado mete la mano a la bolsa del conductor para sacar dinero; la SSC informó que Asuntos Internos ya investiga y los oficiales fueron identificados.

SSC CDMX investiga a los policías que "bolsearon" a motociclista

Además de la unidad MXCH31, en el lugar fueron identificadas las motonetas MXCM84 y MXCM86.

Ante la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una tarjeta informativa confirmando que Asuntos Internos ya investiga el caso.

"Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa que dos motociclistas son detenidos por elementos de esta Secretaría, quienes reciben dinero en efectivo, se informa que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento de lo ocurrido e identificó a cuatro uniformados, quienes fueron citados a rendir su declaración para la integración de la carpeta de investigación y determinar la sanción correspondiente conforme a los Reglamentos y Leyes internas", señaló.

